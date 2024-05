Les États-Unis font pression sur l’UE pour qu’elle freine les exportations chinoises — RT World News

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté les dirigeants du bloc à imposer des droits de douane sur les technologies vertes de Pékin.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté l’UE à freiner les exportations bon marché de technologies vertes chinoises, ce qui pourrait pousser le bloc vers une guerre commerciale avec ce pays asiatique.

Lors d’une visite à Francfort mardi, Yellen a réitéré ses récentes affirmations selon lesquelles la capacité de production excédentaire de la Chine menaçait à la fois les entreprises américaines et européennes.

« La politique industrielle de la Chine peut sembler lointaine alors que nous sommes assis ici dans cette salle, mais si nous n’y répondons pas de manière stratégique et unifiée, la viabilité des entreprises dans nos deux pays et dans le monde pourrait être menacée. » Yellen a déclaré aux journalistes de la Frankfurt School of Finance and Management.

Yellen s’est prononcée en faveur de droits de douane de 100 %, considérés par de nombreux économistes comme protectionnistes et potentiellement déclencheurs de guerres commerciales plus larges avec la Chine. La semaine dernière, le président américain Joe Biden a annoncé le quadruplement des droits d’importation sur les véhicules électriques chinois, à plus de 100 %, et le doublement des droits d’importation sur les semi-conducteurs, à 50 %.

Dans ses remarques à Francfort, la secrétaire au Trésor a déclaré aux dirigeants européens qu’il serait « plus énergique pour communiquer avec la Chine en tant que groupe. »

Ces commentaires interviennent une semaine après que l’administration Biden a augmenté les droits de douane sur 18 milliards de dollars de produits chinois, notamment les véhicules électriques, les batteries, les semi-conducteurs, l’acier, l’aluminium, les minéraux critiques, les cellules solaires, les grues navire-terre et les produits médicaux, tout en maintenant les droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars de biens imposés par la précédente administration de Donald Trump.















L’UE, qui vend une plus grande part de ses exportations à la Chine qu’aux États-Unis, mène une politique de « réduire les risques » plutôt que de découpler. Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a laissé entendre mardi que l’UE se joindrait aux États-Unis pour imposer des droits de douane sur les produits chinois.

« Devrait [it] être confirmé ce que je soupçonne, à savoir qu’un tel [Chinese] des subventions existent, alors je peux garantir que le niveau des droits que nous imposerions correspond au niveau du dommage », » a-t-elle déclaré en faisant référence à une enquête de l’UE sur de prétendues subventions publiques à l’industrie automobile en Chine.

Pékin a déclaré qu’il riposterait contre tout droit de douane potentiel sur des produits tels que le brandy français, le vin européen et les produits laitiers.

Le président russe Vladimir Poutine, lors de son récent voyage de deux jours en Chine, a suggéré que les États-Unis avaient imposé des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine parce que leur qualité s’était améliorée.

Il a suggéré que Washington souhaitait empêcher des concurrents puissants d’entrer sur le marché américain et a décrit l’approche américaine comme suit : « concurrence déloyale. »

Les responsables chinois ont dénoncé à plusieurs reprises la politique commerciale et technologique américaine, la qualifiant de «intimidation économique».