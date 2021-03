La bête quotidienne

Marjorie Taylor Greene démonise la grande technologie. Elle et son mari viennent de vendre jusqu’à 210000 $ en actions technologiques.

Drew Angerer / Getty Lorsqu’elle se présentait aux élections, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a constamment contrarié les géants de la technologie comme Facebook pour avoir censément censuré et fait taire les républicains pro-Trump, et a juré de combattre ce qu’elle a appelé le «cartel de la Silicon Valley» après élue au Congrès.Au cours de ses deux premiers mois à Capitol Hill, Greene a fortement intensifié la rhétorique anti-technologie. Mais peu de temps après son assermentation, elle s’est discrètement déplacée pour se débarrasser d’importants stocks d’actions dans les mêmes sociétés qu’elle a dénoncées avec tant de véhémence, ce qui a permis de dégager une somme saine. Selon son dernier formulaire de divulgation financière, publié le 19 février, Greene et son mari a vendu entre 49000 $ et 210000 $ d’actions de Facebook, Google, Apple et Amazon le 20 janvier. fourchettes de valeur, mais il peut avoir été jusqu’à 65 000 $ chacun pour les quatre actions technologiques. Certaines actions étaient détenues conjointement par le couple et d’autres appartenaient uniquement à son mari.Le seul autre formulaire de divulgation financière publique de Greene, déposé en mai 2020 alors qu’elle était candidate, répertorie la propriété conjointe ou conjointe pouvant atteindre 65000 $ en actions Apple, 30000 $ en Action Facebook, 30000 USD en stock Amazon et 15000 USD en stock Google. Le couple a vendu ces avoirs en janvier avec profit – le formulaire officiel indique des gains en capital supérieurs à 200 dollars – mais le chiffre précis est inconnu. leurs avoirs en actions individuelles pour éviter les conflits d’intérêts, la vente de Greene pourrait peut-être être la bienvenue. Mais son rapport de divulgation financière montre qu’elle reste investie dans un certain nombre d’autres entreprises, des géants du Fortune 500 comme Goldman Sachs et Lockheed Martin à la plateforme de jeux de hasard sportifs DraftKings et à la marque de vêtements de sport Lululemon. plus tard, elle a profité des entreprises technologiques qu’elle avait excoriées pendant des mois en tant qu’outils totalitaires du mal et du contrôle social. Un porte-parole de Greene n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur sa vente d’actions et sur les raisons pour lesquelles elle a investi dans les entreprises pour commencer. Comme beaucoup de républicains hardcore de Trump, Greene a orienté sa politique autour de la «culture d’annulation» et de la censure présumée par Big Tech de ceux qui font la promotion. vues pro-Trump. Sur ses plateformes de médias sociaux, où elle compte des centaines de milliers d’adeptes, Greene publie une indignation fraîche et fulgurante à leur sujet presque quotidiennement.Facebook, dont Greene et son mari ont vendu jusqu’à 65000 $ de gain net le 20 janvier. , ont été une cible constante pour elle en tant que candidate et en tant que membre du Congrès. En septembre dernier, la plate-forme a supprimé un message de Greene dans lequel elle posait avec une arme à feu à côté d’images du «Squad» progressiste, au motif qu’il incitait à la violence. La candidate GOP a affirmé qu’elle était annulée et porte maintenant un masque facial au Congrès avec le message «CENSURÉ». À divers moments en 2020, Greene a appelé Facebook raciste pour avoir promu un message visant à soutenir les entreprises appartenant à des Noirs pendant la saison des vacances et l’a critiqué comme antisémite pour avoir censuré la provocatrice islamophobe d’extrême droite Laura Loomer. Elle a également accusé Facebook d’avoir permis à «ANTIFA» de mener des attaques terroristes et a accusé la plate-forme de médias sociaux d’avoir «annulé nos enfants». En octobre, lorsqu’un porte-parole de Facebook a tweeté, il ne ferait pas de lien vers un article du New York Post sur Hunter Biden, le républicain de Géorgie a tweeté avec indignation que « le cartel de la Silicon Valley a pris le premier amendement et l’a déchiré en lambeaux. » « Quand j’arriverai au Congrès », a déclaré Greene, « Big Tech sera tenu responsable! » Ironiquement, en juin 2020, l’investisseur Facebook a publiquement appelé ses milliers d’abonnés à utiliser un concurrent à la place. «Pour ceux d’entre vous qui en ont assez d’être censurés par Facebook», a-t-elle écrit, «je vous encourage à ouvrir un compte Parler aujourd’hui!» Greene a été moins critique à l’égard des autres entreprises technologiques qu’elle possédait autrefois, mais elle s’est opposée à la «Silicon Valley Cartel ”laisse peu de place à la nuance, en particulier étant donné la domination de Google, Amazon et Apple sur le secteur. rompre tout lien financier avec des entreprises auxquelles elle s’était si farouchement opposée. Un porte-parole de Greene n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles elle et son mari ont vendu les actions alors qu’ils l’ont fait.À peine deux semaines après sa vente d’actions, cependant, Greene a appelé les conservateurs partageant les mêmes idées à exploiter le système de marché libre pour développer des alternatives à la «Les conservateurs doivent s’unir pour investir, se développer et rivaliser dans Big Tech afin de protéger nos valeurs et discours conservateurs des cris sans fin de la police de la pensée. Cela donnerait aux gens la possibilité de choisir la «communauté» en ligne dans laquelle ils s’investissent », a tweeté Greene le 7 février.« Le cartel de la Silicon Valley contrôlant les médias sociaux, la liberté d’expression et même visant à éliminer la concurrence croissante, comme Parler, doit être arrêté. Le moyen de l’arrêter est sur le marché libre, alors que nous pouvons encore… »Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast. Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.