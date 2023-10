Les États-Unis font pression pour atténuer la crise humanitaire à Gaza

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, lors d’une apparition dans l’émission « State of the Union » de CNN, a déclaré que les habitants de Gaza méritaient « d’avoir accès à l’eau, aux médicaments et à la nourriture. Et nous travaillons activement pour garantir que cela se produise », a-t-il déclaré. Israël a accepté d’ouvrir « la conduite d’eau », a-t-il déclaré, mais uniquement vers le sud de Gaza.