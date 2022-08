Les États-Unis font passer des navires de guerre au-delà de Taïwan pour la première fois depuis la visite de Nancy Pelosi alors que la Chine met ses forces en « alerte élevée »

Les États-Unis ont fait passer des navires de guerre au-delà de Taïwan pour la première fois depuis la visite de Nancy Pelosi alors que la Chine met ses forces en “alerte maximale”.

L’USS Antietam et l’USS Chancellorsville ont traversé le détroit de Taiwan dimanche – le premier transit de ce type depuis que la Chine a organisé des exercices militaires menaçants autour de l’île.

Le croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga USS Antietam traverse le détroit de Taiwan Crédit : Reuters

Les États-Unis ont fait naviguer les navires de guerre dans les eaux pour la première fois depuis la montée des tensions Crédit : US Navy

La marine américaine a déclaré que cette décision “démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Les tensions dans le détroit de Taiwan ont atteint leur plus haut niveau depuis des années ce mois-ci après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei.

Pékin a réagi furieusement, organisant ses plus grands exercices militaires jamais organisés autour de l’île.

Ces exercices comprenaient le tir de plusieurs missiles balistiques dans les eaux au large de Taïwan – certaines des routes maritimes les plus fréquentées au monde.

Les forces de Xi Jinping ont effectivement bloqué l’île autonome lors d’une répétition effrayante pour une invasion.

Un tel conflit pourrait entraîner les États-Unis et d’autres alliés dans une bataille catastrophique de superpuissances, préviennent les experts.

Taïwan vit sous la menace constante d’une invasion par la Chine, qui prétend que l’île démocratique et autonome fait partie de son territoire et sera saisie un jour – par la force si nécessaire.

Washington reconnaît diplomatiquement Pékin plutôt que Taipei – mais maintient des relations avec Taïwan et soutient le droit de l’île à décider de son propre avenir.

Les États-Unis ont réitéré leur soutien à Taïwan après que la Chine a refusé d’exclure le recours à la force pour s’emparer de l’île indépendante.

La septième flotte américaine a déclaré que les deux croiseurs lance-missiles de classe Ticonderoga ont effectué le transit “de routine” “dans les eaux où les libertés de navigation et de survol en haute mer s’appliquent conformément au droit international”.

“Ces navires ont transité par un corridor dans le détroit qui est au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, a déclaré la marine américaine.

“L’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet.”

L’Armée de libération du peuple chinois a déclaré que les États-Unis avaient “ouvertement médiatisé” le passage des navires dans le détroit.

Le porte-parole, le colonel principal Shi Yi, a déclaré: “Le commandement du théâtre oriental de l’APL suit et avertit les navires américains tout au long de leur voyage et est au courant de tous les mouvements.

“Les troupes restent en alerte maximale et sont prêtes à tout moment à déjouer toute provocation.”

Taïwan a confirmé qu’une paire de navires de guerre a navigué du nord au sud à travers le canal.

“Au cours de leur voyage vers le sud à travers le détroit de Taiwan, les militaires surveillent pleinement les mouvements pertinents dans notre espace maritime et aérien environnant, et la situation est normale”, a déclaré un porte-parole.

Les États-Unis et les alliés occidentaux ont augmenté les traversées de la “liberté de navigation” par les navires de guerre du détroit de Taiwan et de la mer de Chine méridionale pour indiquer clairement que les mers sont des voies navigables internationales.

Cette décision a suscité la colère de Pékin.

Les exercices de la Chine comprenaient le tir de plusieurs missiles balistiques dans les eaux au large de Taïwan – ce qui était la première fois que Pékin prenait une telle mesure depuis le milieu des années 1990.

Et Taïwan a organisé ses propres exercices, simulant une défense contre l’invasion et montrant son avion de chasse le plus avancé dans une rare démonstration nocturne.

Alors que Pékin intensifie la pression sur Taïwan, un haut amiral de la marine américaine a déclaré que l’Amérique devait affronter le “gorille dans la pièce” chinois.

Le vice-amiral Karl Thomas, commandant de la septième flotte, a déclaré qu’il était “très important que nous contestions ce genre de choses”.

“Je sais que le gorille dans la pièce lance des missiles au-dessus de Taïwan”, a-t-il déclaré.

“Si nous permettons simplement que cela se produise, et que nous ne le contestons pas, ce sera la prochaine norme.

“Il est irresponsable de lancer des missiles au-dessus de Taïwan dans les eaux internationales, là où les voies de navigation, où la navigation gratuite opère.”