Samedi, l’armée a commémoré la Journée des forces armées en tuant environ 140 personnes – dont six enfants – dans 44 villes et villages au milieu de manifestations pacifiques dans tout le pays, selon des rapports locaux et des militants. L’une des enfants, Aye Myat Thu, 11 ans, a été enterrée avec ses dessins et jouets alors que sa famille pleurait à côté d’elle.

