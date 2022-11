Les États-Unis font match nul avec l’Angleterre et doivent maintenant battre l’Iran

AL KHOR, Qatar – Tout d’abord, la finition dégonflée contre le Pays de Galles. Puis vint l’impasse avec l’Angleterre.

Maintenant vient le seul jeu qui compte.

C’était la seule chose à retenir du match nul sans but de vendredi avec les Three Lions ici, le seul sujet de discussion vraiment significatif. Tactique? Personnel? Amusant à débattre, bien sûr, mais enlevez tout et il n’y a que ça : mardi, l’équipe nationale masculine des États-Unis jouera un match contre l’Iran qui, à bien des égards, définira le mandat de Gregg Berhalter en plus d’envoyer ce jeune noyau de Des joueurs américains sur une trajectoire collective de réussite précoce ou d’échec décourageant.

Est-ce une réalité brutale ? Peut-être. Mais il en va de même dans le football international, où parfois – souvent même – l’histoire d’une équipe prend des années pour atteindre un point culminant qui consiste en 90 minutes nues. Pour cette équipe américaine, c’est aussi simple que cela : gagnez et ils vont aux huitièmes de finale. Perdez et ils rentrent chez eux.

“C’est clair maintenant”, a déclaré Berhalter par la suite. “Je pense que chaque fois que vous participez à une Coupe du monde et que vous participez au dernier match de groupe en contrôlant votre destin, c’est une bonne chose.”

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 2 1 1 0 +4 4 2 – Iran 2 1 0 1 -2 3 3 – États-Unis 2 0 2 0 0 2 4 – Pays de Galles 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Il a ajouté: “Nous voulons capter l’attention du public. Nous voulons jouer à un niveau élevé, nous voulons leur donner quelque chose dont ils peuvent être fiers. Une soirée comme celle-ci aide, mais il doit y avoir plus à venir. Et c’est le concentrez-vous dès maintenant.”

C’est le mantra de Berhalter depuis sa prise de fonction en 2018, lorsqu’il a assumé la responsabilité d’un programme en difficulté embourbé dans l’embarras après avoir échoué à se qualifier pour la dernière Coupe du monde. Il a parlé de l’évolution des perceptions, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Il a parlé d’avoir un impact. A propos de faire l’histoire.

À certains égards, il l’a déjà fait. Il a nourri (et dans de nombreux cas, recruté) une génération de jeunes stars. Il a développé un style de jeu. Il a trouvé un moyen de tirer le meilleur parti de ses joueurs, en demandant – et en recevant – leurs meilleurs efforts.

Regardez vendredi: lorsque Berhalter a changé les choses tactiquement contre l’Angleterre, passant à un 4-4-2 qui obligerait Christian Pulisic à défendre plus que d’habitude sur l’aile, c’était un risque – mais un que Pulisic a payé en courant et creuser avec courage et détermination.

“C’est incroyable de voir notre plus grande superstar être l’un des gars qui travaille le plus dur sur le terrain”, a déclaré Berhalter. “Quand vous avez ça, quelque chose se passe bien dans l’équipe.”

Christian Pulisic et le manager Gregg Berhalter doivent gagner contre l’Iran si les États-Unis veulent éviter l’élimination à la Coupe du monde. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Il a raison. Mais ce type de performance, à lui seul, ne suffit pas. La confiance que les joueurs américains ressentent clairement non plus. Le milieu de terrain américain Weston McKennie a déclaré après le match que “nous n’avons pas vraiment peur de jouer contre des équipes de haut niveau” parce que les joueurs “connaissent le talent, le combat et l’esprit” qu’ils ont et, bien sûr, tout cela compte.

Pourtant, quand même : les États-Unis ont disputé deux matches lors de cette Coupe du monde et marqué un but. Il n’a pas gagné un match en dehors des États-Unis en 14 mois. Il a laissé filer une avance lors de son premier match qui aurait pu faire une énorme différence et il affronte maintenant une équipe iranienne qui, en plus d’être portée par le soulèvement politique qu’elle représente dans son propre pays, sera également portée par un dramatique 2 -0 victoire sur le Pays de Galles plus tôt vendredi, ce qui en fait également un bon résultat loin des huitièmes de finale.

Les États-Unis peuvent le faire. S’il joue comme il l’a fait en première mi-temps contre le Pays de Galles ou (la majeure partie de) la première mi-temps contre l’Angleterre, les chances seront là. McKennie était dynamique contre l’Angleterre. Tyler Adams était partout. Pulisic était de haut en bas. Sergino Dest a fait des courses. Tim Ream et Walker Zimmerman étaient solides en défense. Matt Turner avait une bonne main dans le but quand il en avait besoin.

Les morceaux sont là. Et autant que le résultat signifie pour les joueurs, il est difficile d’imaginer que Berhalter ait des arguments convaincants pour gérer cette équipe à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord sans au moins sortir de la phase de groupes ici. Encore une fois, ce n’est peut-être pas juste, mais, comme Berhalter l’a dit lui-même lorsqu’il a été interrogé sur le nombre relativement faible de matchs sur lesquels les managers internationaux sont jugés, “C’est ce pour quoi je me suis inscrit.”

Il est. C’est aussi ce à quoi beaucoup s’attendaient lorsque le tirage au sort de ce tournoi est sorti pour la première fois, même si le préambule ne s’est pas déroulé exactement de la manière la plus supposée. Les États-Unis étaient censés battre le Pays de Galles, perdre contre l’Angleterre, puis jouer pour tout contre l’Iran. Au lieu de cela, ils n’ont fait aucune de ces choses lors des deux premiers matches et doivent de toute façon jouer pour tout contre l’Iran.

Il y a maintenant un match éliminatoire mardi. Un jeu qui contient en lui tout ce que Berhalter prêche à son équipe depuis des années. Une opportunité de changer ces perceptions, si seulement ils peuvent la saisir.

“Pour nous, nous n’avons pas fini”, a déclaré Berhalter. “Notre objectif est de continuer. Et j’espère que d’ici la fin du tournoi, nous donnerons aux gens de quoi parler.”