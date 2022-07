Les États-Unis font marche arrière sur la vente de drones iraniens

Washington est revenu sur les accusations antérieures d’une vente d’armes imminente à la Russie

Les États-Unis n’ont aucune preuve que la Russie achète des drones à l’Iran, a déclaré la Maison Blanche, notant qu’elle n’a vu aucun signe d’achat des semaines après que la Maison Blanche a affirmé qu’un accord pour des centaines de drones avait peut-être déjà été conclu.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a atténué les allégations lors d’un point de presse mardi, déclarant que la Maison Blanche n’avait vu aucun accord. “qui a été réellement affecté.”

“Nous n’avons vu aucune indication d’une quelconque livraison et/ou achat de drones iraniens par le ministère russe de la Défense”, dit Kirby.

Ses remarques interviennent plus de deux semaines après que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que Washington avait des preuves claires que l’Iran se préparait à livrer “plusieurs centaines” drones en Russie, “y compris les UAV capables d’armes”, et que la vente serait conclue sur une base “calendrier accéléré”. À l’époque, Sullivan a déclaré que la formation pour les nouveaux véhicules commencerait dans quelques jours et est allé jusqu’à suggérer que les livraisons avaient peut-être déjà commencé.

Bien que Téhéran ait rapidement rejeté ces affirmations – insistant sur le fait qu’il ne prendrait pas parti dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine – la Maison Blanche a ensuite doublé ses efforts, pointant vers des images satellite qui auraient indiqué “l’intérêt russe continu” dans les drones iraniens.

Cependant, bien qu’il ait reconnu que Washington n’avait vu aucune preuve d’achats ou de livraisons des semaines plus tard, Kirby a continué à suggérer que Moscou cherchait les armes, ajoutant que la Russie “n’a évidemment pas l’intention d’essayer de ralentir” ses opérations en Ukraine et cherche de nouvelles façons de renforcer ses forces.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui déclaré plus tôt ce mois-ci que le président russe Vladimir Poutine ne discuterait d’aucune vente potentielle de drones lors d’une visite le 19 juillet à Téhéran, où il a également rencontré son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Plus récemment, Peskov a suggéré que la Russie pourrait plutôt se tourner vers la Turquie pour ses drones de combat Bayraktar – qu’Ankara a également vendus à Kiev – confirmant que “coopération militaro-technique” serait à l’ordre du jour d’une prochaine réunion, à la suite d’informations faisant état d’un accord potentiel. Erdogan doit rencontrer Poutine à Sotchi le 5 août.

