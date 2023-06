Les États-Unis font face à un accueil brutal – mais utile – à Pékin. Y a-t-il une leçon pour le Canada?

La réunion a commencé par une poignée de main, mais l’ambiance était tendue et il y avait peu de sourires lorsque le président chinois Xi Jinping et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont rencontrés lundi au Grand Palais du Peuple de Pékin.

Pourtant, rien que cela – le fait que le plus haut diplomate de Washington et les principaux dirigeants chinois puissent se rencontrer et passer des heures dans des «discussions franches, substantielles et constructives», selon Blinken – était considéré comme un accomplissement.

Tel est le froid des relations entre les deux puissances mondiales, qui s’accusent mutuellement de espionner des ballons sur les territoires de l’autre, et incitant appels dangereusement proches entre les navires de guerre et les avions de combat sur le territoire international près de la Chine. Le soutien de Pékin à la Russie dans le cadre de son invasion de l’Ukraine et des sanctions de Washington contre les entreprises et les responsables chinois – dont le ministre de la Défense Li Shangfu – continuez à rager.

Blinken a déclaré que les pourparlers aux niveaux supérieurs sont importants pour « s’assurer que la concurrence ne dégénère pas en conflit ». Il a cependant concédé que « le progrès est difficile. Cela prend du temps ».

Soulignant un accord sur des questions mineures, M. Xi a simplement déclaré : « C’est bien ».

Mais il a également averti les États-Unis de ne pas « porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine » – un signal de points d’éclair potentiels sur Taïwan, l’île dirigée démocratiquement et armée par les États-Unis que la Chine revendique comme la sienne et menace d’envahir.

Blinken et Xi sont montrés en conversation dans le Grand Palais du Peuple à Pékin. La Chine et les États-Unis ont convenu d’essayer de stabiliser leur intense rivalité pour éviter de basculer dans le conflit, mais n’ont annoncé aucune percée majeure lors de la rare visite. (Léa Millis/Associated Press)

C’est un signe que ces pourparlers de deux jours ont probablement été assez directs.

« La Chine est très franche dans sa conviction que chaque problème dans la relation est la faute des États-Unis », a déclaré Robert Daly, ancien diplomate américain à Pékin et directeur de l’Institut Kissinger sur la Chine et les États-Unis. « C’est assez insultant. et assez franc. »

Malgré tout cela, la visite s’est poursuivie.

Cela a incité certains à se demander pourquoi le Canada ne peut pas mettre de côté ses divergences — la vue de la Chine comme une « menace » ou un « ennemi » détenu par de nombreux Canadiens – et négocier avec, ou même affronter, Pékin directement. Même sur des sujets sensibles comme les récents allégations d’ingérence chinoise aux élections canadiennes.

« Pour nous, rester assis dans un isolement parfait, face à l’ingérence politique, mais ne faisant absolument rien d’autre, n’est pas une stratégie gagnante », a déclaré Gordon Houlden, directeur émérite du China Institute de l’Université de l’Alberta et ancien diplomate canadien en Chine.

Les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor se tiennent à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa plus tôt cette année. La détention de près de 3 ans des deux Michaels en Chine a changé la relation du Canada avec la Chine. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Il admet que tout politicien qui suggère de négocier avec la Chine maintenant risquerait d’être « ridiculisé » chez lui.

Mais aucun autre grand pays n’a adopté cette approche. Aucun membre du G7, pas même l’Australie, qui lutté avec l’ingérence électorale chinoise et a ensuite fait face à des mesures commerciales punitives lorsque Canberra a appelé Pékin.

L’Australie a également vu plusieurs de ses citoyens détenu en Chine parallèlement à l’expérience du Canada avec la deux Michael qui ont été arrêtés et détenus par la Chine pendant près de trois ans après que le Canada a détenu le dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou.

Comme au Canada, les journalistes australiens ont trouvé qu’il était pratiquement impossible de faire des reportages en Chine en raison des restrictions et des refus de visa. Les deux pays ont vu tous les médias quitter la Chine continentale.

Pourtant, le mois dernier, le ministre australien du Commerce arrivé à Pékin pour des pourparlers visant à « résoudre les problèmes en suspens ». En revanche, il n’y a pas eu de visite ministérielle entre le Canada et la Chine depuis 2018, laissant des contacts officiels aux ambassadeurs ou des rencontres en marge des conférences internationales.

« Nous sommes seuls avec une relation vraiment troublée », a déclaré Houlden.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, visite la Cité interdite à Pékin le 12 mai. Le voyage faisait partie d’un effort conjoint de la Chine et de l’Australie pour réparer les liens marqués par les divisions politiques au cours de la dernière décennie. (Michael Godfrey/DFAT via l’Associated Press)

D’un autre côté, il n’est pas certain que le Canada réussirait à faire pression sur la Chine pour qu’elle fasse quoi que ce soit.

Pékin considère Washington comme un quasi-égal. Ottawa? Pas tellement, a déclaré Lynette Ong, professeure à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto et chercheuse principale à l’Asia Society Policy Institute.

« Je ne pense pas que la Chine prenne le Canada au sérieux », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis sont une grande puissance que les dirigeants chinois doivent prendre au sérieux, a-t-elle déclaré, d’autant plus que les Chinois l’économie stagne aux prises avec un chômage anormalement élevé et un ralentissement des investissements étrangers.

« Mais ils peuvent aller intimider le Canada. Et le Canada est relativement sans défense dans ce sens », a déclaré Ong.

Un navire de guerre chinois navigue lors d’un exercice militaire près de Fuzhou, dans la province du Fujian, près des îles Matsu contrôlées par Taïwan et proches de la côte chinoise le 8 avril. (Thomas Peter/Reuters)

Si les relations entre les États-Unis et la Chine s’améliorent – ​​si la rencontre de Blinken réduit les tensions à long terme – elle y voit également des avantages pour le Canada.

Un commerce accru aiderait les deux pays, et une diminution des tensions en Asie de l’Est réduirait le risque que le Canada soit entraîné dans un conflit au sujet de Taïwan, par exemple. Les navires de guerre canadiens ont déjà devenir des cibles pour l’armée chinoise alors qu’elle rejoignait les États-Unis pour des exercices dans la région.

Mais Ong ne s’attend pas à « une amélioration » prochaine des relations entre le Canada et Pékin, en partie parce que la propre voie diplomatique de Washington est incertaine.

D’autres responsables américains pourraient suivre les traces de Blinken pour des pourparlers en Chine, et Xi pourrait venir rencontrer le président américain Joe Biden à San Francisco en novembre lors du sommet annuel de la coopération économique Asie-Pacifique.

Pourtant, cela dépend de la réduction des tensions – militaires, économiques et politiques. Et le voyage de Blinken ne garantit rien de tout cela.