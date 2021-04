Les jeux sont encore dans 10 mois – une période qui peut sembler encore plus longue compte tenu de l’incertitude entourant la phase actuelle de la pandémie de coronavirus. Mais il n’est pas trop tôt pour que l’événement se transforme en point d’éclair. Les critiques du Parti communiste au pouvoir en Chine – y compris une coalition de plus de 180 organisations de défense des droits de l’homme – soutiennent que le bilan du régime en matière de violations des droits de l’homme et de méfaits géopolitiques devrait le priver du droit de donner à son image un spectacle comme les Jeux olympiques.

L’histoire continue sous la publicité

«Pékin a obtenu le droit d’accueillir les Jeux olympiques de 2022 en 2015, la même année où il a réprimé les avocats et les militants à travers la Chine», a écrit l’avocat chinois des droits humains Teng Biao plus tôt cette année. «Depuis, il a détenu des journalistes; harcelé et attaqué des militants et des dissidents même en dehors des frontières chinoises; fermer les organisations non gouvernementales; démoli des églises chrétiennes, des temples tibétains et des mosquées musulmanes; persécuté, parfois à mort, les croyants du Falun Gong; et a fortement accru son contrôle sur les médias, Internet, les universités et les éditeurs. »

« Je ne pense pas que nous devrions inviter un Américain à participer aux » Jeux olympiques du génocide « , a déclaré l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo lors d’un événement la semaine dernière. Il faisait référence à des informations concernant le viol et la stérilisation massive de femmes de souche ouïghoure et kazakhe par les autorités de l’État dans la région du Xinjiang en Chine, ce que certains experts et le département d’État américain qualifient de génocide.

Un boycott olympique est devenu une cause populaire parmi les républicains. «Le monde regarde notre prochain mouvement», a déclaré le représentant John Katko (RN.Y.).

L’histoire continue sous la publicité

«Compte tenu du bilan atroce de la Chine en matière de droits de l’homme, de la mauvaise gestion mensongère du COVID-19 pendant les premiers stades de l’épidémie et de l’hostilité externe, les jeux devraient être déplacés», a fait valoir un document politique du conservateur American Enterprise Institute, qui a également insisté sur le fait que les États-Unis pourraient tirer parti. l’inquiétude internationale sur les Jeux Olympiques pour forcer «une correction de cap» au sein de la clique dirigeante de Pékin.

L’administration Biden a proposé des messages quelque peu mitigés cette semaine. Premièrement, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré mardi qu’un boycott des Jeux olympiques d’hiver était «quelque chose dont nous souhaitons certainement discuter» avec des alliés partageant les mêmes idées. Mais le département d’État a précisé par la suite qu’aucune discussion de haut niveau sur un boycott n’était prévue. Le lendemain, l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a tenté de faire disparaître l’affaire. «Nous n’avons pas discuté, et ne discutons pas, d’un boycott conjoint avec nos alliés et partenaires», a-t-elle déclaré.

Lors d’un événement la semaine dernière, Susanne Lyons, présidente du conseil d’administration du Comité olympique et paralympique des États-Unis, a déclaré que son organisation s’opposait aux «boycotts des athlètes car il a été démontré qu’ils ont un impact négatif sur les athlètes tout en ne s’attaquant pas efficacement aux problèmes mondiaux». Un boycott américain des Jeux olympiques d’été de 1980 à Moscou et un boycott soviétique ultérieur des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles sont largement considérés comme des épisodes malheureux d’agitprop de la guerre froide qui ont principalement blessé les participants éligibles.

L’histoire continue sous la publicité

Les organisateurs de l’événement, quant à eux, disent adhérer à une orientation non politique. «Compte tenu de la participation diversifiée aux Jeux Olympiques, le CIO doit rester neutre sur toutes les questions politiques mondiales», a déclaré le Comité International Olympique dans un communiqué fourni à Axios, ajoutant que bien qu’il se soit engagé à défendre les droits de l’homme, le CIO «n’a ni l’un ni l’autre. le mandat ni la capacité de changer les lois ou le système politique d’un pays souverain. »

Les responsables chinois ont adopté un ton similaire. «La politisation du sport nuira à l’esprit de la Charte olympique et aux intérêts des athlètes de tous les pays», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Zhao, dont le gouvernement nie les évaluations internationales de ce qui se passe au Xinjiang, a également menacé une «réponse chinoise robuste» non spécifiée si les boycotts devaient se poursuivre.

Mais les grands événements sportifs – et en particulier les spectacles internationaux comme les Jeux Olympiques – portent toujours une dimension politique. Le moment olympique le plus emblématique du siècle dernier a peut-être été un acte de protestation politique. Les Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin ont servi de fête de sortie à une Chine montante, un concours national qui a présenté son soft power en plein essor, dans une capitale en plein essor où des communautés entières avaient été rasées au bulldozer pour faire place aux sites olympiques. Le président de l’époque, George W. Bush, était présent, ignorant les préoccupations relatives aux droits de l’homme en faveur de l’engagement.

L’histoire continue sous la publicité

La situation est beaucoup moins rose maintenant, et il y a peu de chances qu’une délégation politique américaine de haut niveau s’aventure à Pékin en février prochain. «Les athlètes devraient participer et la télévision devrait diffuser la compétition, mais les représentants du gouvernement et les entreprises devraient rester en dehors», a écrit le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof, faisant écho à un appel du sénateur Mitt Romney (R-Utah) le mois dernier pour une « et le boycott diplomatique »des jeux. « J’espère que les athlètes à Beijing profiteront de chaque occasion pour attirer l’attention sur la répression au Xinjiang ou ailleurs », a ajouté Kristof.

La question du boycott reste sensible: les gouvernements étrangers et les entreprises multinationales hésitent à courtiser la colère de la Chine – et certaines entreprises ont déjà souffert pour avoir dénoncé les prétendus camps d’internement de masse et les pratiques de travail forcé au Xinjiang. « Il y aurait probablement des interdictions sur certaines importations de produits en provenance de pays qui signalent une volonté d’éviter les jeux et les boycotts d’entreprises de ces pays », a déclaré à Bloomberg News Bonnie Glaser, une experte en Asie au Center for Strategic and International Studies.

C’est d’autant plus vrai pour les pays plus attachés aux investissements et au commerce chinois. Aux États-Unis, cependant, les projecteurs sont tombés sur une liste de puissantes entreprises américaines qui parrainent les Jeux olympiques. Si bon nombre de ces entreprises ont trouvé leur voix politique chez elles, elles ont largement évité de compter avec la campagne de répression plus large au Xinjiang.

L’histoire continue sous la publicité