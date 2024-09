Les États-Unis font don de 50 000 doses de vaccin Mpox à la RDC en pleine épidémie

Mardi, les États-Unis ont fait don de 50 000 doses de vaccin MPOX à la République démocratique du Congo (RDC) pour aider à lutter contre une épidémie en cours. L’ambassadrice américaine Lucy Tamlyn a souligné l’importance des vaccins dans le contrôle de la maladie et a mis en avant le partenariat de longue date entre les États-Unis et la RDC dans le domaine de la santé, qui comprend des efforts contre le paludisme, la tuberculose, le VIH et Ebola.

Ce don fait suite à une récente livraison de près de 100 000 doses par l’Autorité de préparation et de réaction aux urgences sanitaires de la Commission européenne. La RDC, pays le plus touché de la région, connaît de multiples épidémies de mpox provoquées par diverses souches, dont une nouvelle variante, la clade Ib, qui se propage par transmission sexuelle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que cette nouvelle souche a également été détectée dans d’autres pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale et chez des voyageurs hors d’Afrique. Depuis début 2024, la RDC a enregistré plus de 4 900 cas confirmés de mpox et plus de 620 décès.