Les États-Unis font appel du rejet du procès antitrust de Facebook visant à forcer la vente d’Instagram et de WhatsApp – RT USA News

Le procureur général de New York a annoncé que des dizaines d’États américains faisaient appel du rejet d’un procès accusant Facebook d’abuser de son pouvoir de marché, cherchant à le forcer à vendre Instagram et WhatsApp.

Le procès, initialement intenté par la Federal Trade Commission des États-Unis et 48 États et districts, a été rejeté par un juge fédéral en juin, qui a affirmé qu’il était « juridiquement insuffisant » ne pas montrer que Facebook est un monopole et, par conséquent, abuser de sa position pour écraser la concurrence potentielle.

Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé mercredi que son bureau avait déposé un avis d’appel et avait l’intention de continuer à chercher à « tenir Facebook responsable de l’étouffement de la concurrence, de la réduction de l’innovation et de la réduction des protections de la vie privée. »

Une partie de la décision du juge James Boasberg de rejeter le procès était due au temps que les États avaient attendu pour contester l’achat d’Instagram par Facebook, finalisé en 2012, et de WhatsApp, finalisé en 2014.





Le porte-parole de Facebook a répondu à la décision de faire appel du procès en réitérant le point de vue de l’entreprise selon lequel « la décision du tribunal de district rejetant la plainte des États est correcte », ajoutant qu’il « attend avec impatience de défendre la décision du tribunal de district devant la cour d’appel ».

La décision de contester Facebook a reçu un certain soutien bipartite en Amérique. Plus tôt en juillet, le président Joe Biden a nommé la chercheuse antitrust Lina Khan à la présidence de la Federal Trade Commission pour explorer les actions potentielles pouvant être prises contre les géants de la technologie, tandis que le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri avait précédemment soutenu le procès, accusant Facebook d’avoir « un pouvoir de marché massif », mais ayant essentiellement « haussa les épaules » aux efforts antitrust.

