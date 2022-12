Les États-Unis font appel de la décision qui lèverait les restrictions d’asile

SANTA FE, NM (AP) – Le gouvernement américain a déclaré mercredi qu’il faisait appel d’une décision de justice qui lèverait les restrictions d’asile qui sont devenues la pierre angulaire de l’application des frontières ces dernières années.

Mais rien n’indiquait que l’appel ferait échouer la date limite du 21 décembre fixée par un juge fédéral pour mettre fin aux restrictions d’asile qui ont été utilisées pour expulser les demandeurs d’asile.

La règle d’application contestée est entrée en vigueur pour la première fois en mars 2020, privant les migrants du droit de demander l’asile en vertu du droit américain et international au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Le Département de la sécurité intérieure a déclaré qu’il déposerait un recours auprès de la Cour d’appel américaine du district de Columbia, contestant certains aspects de la décision de novembre du juge de district américain Emmet Sullivan qui a ordonné à l’administration du président Joe Biden de lever les restrictions d’asile.

Les responsables de Biden affirment que le département de la Sécurité intérieure continue de se préparer pour la date limite du 21 décembre fixée par Sullivan pour lever les restrictions.

Les restrictions ont été mises en place sous l’ancien président Donald Trump au début de la pandémie de COVID-19. La pratique a été autorisée en vertu du titre 42 d’une loi plus large de 1944 couvrant la santé publique et a été utilisée pour expulser des migrants plus de 2,4 millions de fois.

Sullivan a qualifié l’expulsion des migrants en vertu de la règle “arbitraire et capricieuse”.

Et les groupes de défense des droits des immigrés ont fait valoir que l’utilisation du titre 42 nuit injustement aux personnes fuyant la persécution et que la pandémie était un prétexte utilisé par l’administration Trump pour freiner l’immigration.

Une coalition d’États à tendance conservatrice veut maintenir en place la règle de santé publique de l’ère Trump qui permet à de nombreux demandeurs d’asile d’être refoulés à la frontière sud des États-Unis.

L’interdiction a été appliquée de manière inégale selon la nationalité, tombant en grande partie sur les migrants du Guatemala, du Honduras, d’El Salvador – ainsi que sur les Mexicains – car le Mexique leur permet d’être renvoyés des États-Unis. Le mois dernier, le Mexique a commencé à accepter des Vénézuéliens expulsés des États-Unis en vertu du titre 42, provoquant une forte baisse du nombre de Vénézuéliens demandant l’asile à la frontière américaine.

La règle de l’asile a été utilisée par l’administration Biden pour expulser les familles de migrants et les adultes célibataires, mais pas les enfants voyageant seuls.

Morgan Lee, l’Associated Press