Les États-Unis font allusion à leur soutien aux sanctions suite aux mandats d’arrêt de la CPI contre Israël

Lors d’une audition mardi de la commission sénatoriale des relations étrangères, James Risch, son principal républicain, a demandé si M. Blinken soutiendrait une législation visant à empêcher la CPI de « mettre le nez dans les affaires des pays dotés d’un système judiciaire indépendant, légitime et démocratique ».

M. Blinken a déclaré « qu’il ne fait aucun doute que nous devons examiner les mesures appropriées à prendre pour faire face, une fois de plus, à ce qui est une décision profondément erronée ».

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a annoncé lundi qu’il avait demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

M. Khan demande également des mandats d’arrêt contre trois responsables du Hamas : Yahya Sinwar, son chef à Gaza, Mohammed Deif, le commandant de sa branche militaire des Brigades Qassam, et Ismail Haniyeh, le chef de son bureau politique.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu’il était « scandaleux » de demander des mandats d’arrêt. Il n’y a « aucune équivalence – aucune – entre Israël et le Hamas », a-t-il ajouté.

Les remarques de M. Blinken font écho à la réticence plus large de Washington face à la décision du tribunal.

Le soutien au Capitole semble se rassembler autour d’un projet de loi lancé plus tôt ce mois-ci par le républicain texan Chip Roy.

L’Illegitimate Court Counteraction Act viserait les responsables de la CPI impliqués dans l’affaire en bloquant leur entrée aux États-Unis, en révoquant tout visa américain actuel qu’ils détiennent et en leur interdisant toute transaction immobilière à l’intérieur du pays – à moins que la Cour ne mette fin à ses poursuites contre les « personnes protégées ». des États-Unis et de leurs alliés ».

Au moins 37 législateurs de la Chambre dirigée par les républicains co-parrainent désormais le projet de loi, dont Elise Stefanik, la troisième républicaine la plus haute de la chambre.

Mme Stefanik revient tout juste d’une visite en Israël, où elle a rencontré M. Netanyahu, s’est exprimée à la Knesset et a rencontré les familles des otages coincés à Gaza.

Les ailes modérées et libérales du parti sont aux prises avec la politique israélienne de M. Biden depuis des mois, alors que les jeunes électeurs progressistes ont poussé le président à critiquer plus sévèrement les opérations du gouvernement Netanyahu à Gaza.

Greg Landsman de l’Ohio, l’un des rares démocrates à avoir voté la semaine dernière pour annuler la pause de M. Biden sur une livraison d’armes à Israël, a déclaré à la BBC qu’il espérait que le Congrès émettrait une réprimande bipartite à l’encontre de la CPI « pour envoyer le message le plus fort possible ».

« La décision [to seek arrest warrants] ne fera qu’attiser davantage les tensions et les divisions, enhardir les complots anti-israéliens et, en fin de compte, saper la crédibilité de la CPI », a-t-il déclaré dans un communiqué.