Les États-Unis fonctionnent-ils à vide ? – Section locale de Shaw

Qu’est-ce que la réserve stratégique de pétrole des États-Unis (SPR) ? Il s’agit essentiellement d’un fonds pour les jours de pluie pour le pétrole aux États-Unis.

“L’objectif a été essentiellement de s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnement en période de contraintes d’approvisionnement, que ce soit en raison d’impacts géopolitiques ou liés aux conditions météorologiques.” Rien ne s’applique au fait que le président Biden libère 1 million de barils par jour dans un effort strictement politique pour essayer de maintenir les prix du gaz bas pendant sa présidence.

“Le gouvernement a créé la réserve après la crise pétrolière des années 1970”, a déclaré Matt Smith, analyste pétrolier chez Kpler, une société de données et d’analyse. “Depuis lors, il s’est avéré utile à quelques reprises, comme pendant la guerre du Golfe en 1991 et après l’ouragan Katrina en 2005.” En mars, le président Biden a autorisé la libération quotidienne d’un million de gallons de brut de la SPR pour stimuler l’offre et tenter de faire baisser les prix du gaz après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ce n’est pas une guerre américaine, et le ministère de l’Énergie rapporte maintenant que la réserve a moins de pétrole qu’elle n’en a depuis quatre décennies, à environ 427 millions de barils. En outre, le pétrole de la SPR a été envoyé dans des pays étrangers, des sociétés étrangères faisant des offres sur du pétrole vendu lors d’enchères compétitives.

Et après? Ian et Fiona ont brisé les espoirs d’une saison des ouragans tranquille. Les États-Unis « tournent-ils à vide » et le président Biden fait-il maintenant pression pour une vente de 10 millions de barils qui porte les ventes totales à 165 millions de barils, en deçà de l’objectif de 180 millions de barils à vendre d’ici la fin du mois prochain ? Qui sait?

Robert Méale

Lac de cristal