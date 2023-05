Les États-Unis financeront une étude sur les sites d’injection sûrs malgré le recul

17 mai 2023 – Jose Martinez a passé plusieurs années sans logement, sans emploi et piégé dans un cycle de dépendance à la marijuana synthétique – une drogue créée en laboratoire qui a affecté son esprit et son comportement et qui est dangereuse et parfois mortelle.

Sa vie a changé lorsque le résident du Bronx, NY, a commencé sa convalescence en 2017, ce qu’il attribue en grande partie à ce qui est maintenant un site de prévention des surdoses dans le quartier de Harlem à New York – l’un des deux sites officiels d’injection sûre aux États-Unis. , où les gens peuvent consommer des drogues illicites sous la supervision d’un personnel qualifié pour prévenir la mort et la maladie.

L’autre se trouve dans le quartier Washington Heights de la ville. À l’époque, les deux sites étaient des échanges de seringues, qui ont fusionné et ajouté une injection supervisée pour créer OnPoint NYC en 2021.

Bien que Martinez ne s’injecte pas de drogues, il a profité des autres ressources là-bas, notamment des laveries et des douches.

«Les gens peuvent accéder à des fournitures plus sûres, mais aussi à des services de santé mentale, et je les ai utilisés», a déclaré Martinez, 35 ans. «Avant cela, j’ai essayé la réadaptation et la désintoxication, et cela n’a pas fonctionné pour moi. Le [site] m’a aidé à y arriver quand j’étais prêt.