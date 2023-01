Les États-Unis feront pression sur leurs partenaires pour qu’ils appliquent les sanctions anti-russes – médias – RT World News

La Turquie et les Émirats arabes unis seraient punis s’ils se soustraient aux restrictions imposées par Washington, un haut responsable les avertira

Le haut responsable des sanctions du département du Trésor américain se rendra la semaine prochaine en Turquie et aux Émirats arabes unis pour avertir les responsables et les entreprises là-bas que Washington les punira s’ils esquivent ses sanctions contre la Russie, a rapporté Reuters samedi.

Brian Nelson, sous-secrétaire du département chargé du terrorisme et du renseignement financier, se rendra à Oman, aux Émirats arabes unis et en Turquie entre dimanche et vendredi. En rencontrant des représentants du gouvernement, des entreprises et des institutions financières, Nelson les avertira qu’ils pourraient perdre l’accès aux marchés américains “pour avoir fait des affaires avec des entités sanctionnées”, a déclaré un porte-parole du Trésor à l’agence de presse.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises souligné que la Turquie était une plaque tournante potentielle de l’évasion des sanctions, et des responsables occidentaux anonymes ont déclaré au Financial Times en août qu’ils étaient “profondément concerné” sur des allégations de commerce entre des entreprises turques et des entités russes sanctionnées.

Ankara a répondu qu’il “ne permettrait pas le non-respect des sanctions par une institution ou une personne”, à la suite d’un appel téléphonique au cours duquel le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a apparemment menacé le “succès de l’économie turque” et “l’intégrité de son secteur bancaire.”















Les Émirats arabes unis ont également reçu des avertissements de Washington, Adeyemo exhortant les institutions financières des Émirats l’été dernier à être “extrêmement prudent” de faire des affaires avec d’autres institutions liées à “le système financier russe”. Le porte-parole du Trésor a déclaré à Reuters que Nelson condamnerait les EAU “mauvais respect des sanctions” lors de sa visite.

Au cours du mois dernier, les États-Unis ont sanctionné un homme d’affaires turc de premier plan pour avoir prétendument blanchi de l’argent pour le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, et une société d’aviation basée aux Émirats arabes unis pour des ventes présumées à la société militaire privée russe Wagner. Plusieurs entreprises émiraties ont également été sanctionnées pour avoir échappé aux sanctions américaines contre l’Iran.

La Turquie et les Émirats arabes unis ont voté l’année dernière à l’Assemblée générale des Nations unies pour condamner l’opération militaire russe en Ukraine, mais aucun n’a imposé de sanctions à Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a maintenu des contacts étroits avec ses collègues à Kiev et à Moscou et a déclaré dès le départ que sa gestion diplomatique du conflit serait “équilibré.”

La Turquie et les États-Unis étant également en désaccord sur le refus d’Ankara d’approuver les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’adhésion à l’OTAN, Erdogan et le président russe Vladimir Poutine ont affirmé la semaine dernière leur intention de “développer une coopération globale”, notamment en augmentant l’approvisionnement en gaz russe de la Turquie.