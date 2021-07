Les États-Unis feront don de 25 millions de doses de vaccin aux pays africains dans le cadre du COVAX alors que le continent peine à surmonter la troisième vague

La coordinatrice du département d’État américain pour la récupération de Covid-19 et la santé mondiale, Gayle Smith, a annoncé le plan dans un communiqué vendredi, affirmant qu’il était en cours « en partenariat avec l’Union Africaine et COVAX.

Bonne nouvelle! 25 millions de dons aux États-Unis #COVID-19[FEMININE les vaccins seront bientôt en route vers l’Afrique via #COVAX, travaillant aux côtés @_AfricanUnion & @afreximbank. Un immense merci à @GayleSmith, @POTUS et l’administration américaine pour avoir mis à disposition ces doses vitales. https://t.co/aXnZb8J5B0 – Gavi, l’Alliance du vaccin (@gavi) 16 juillet 2021

Il a également été annoncé qu’un million de doses du vaccin à injection unique Johnson & Johnson Covid devraient arriver au Burkina Faso, à Dijibouti et en Éthiopie dans les prochains jours.



Les vaccins seront livrés via COVAX, un programme mis en place pour lutter contre les inégalités vaccinales et géré conjointement par Gavi, le Fonds international des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Le directeur du Centre de contrôle des maladies de l’Union africaine, le Dr John Nkengasong, a annoncé l’accord, l’appelant « un moment de fierté pour l’Afrique en assurant un accès équitable aux vaccins Covid-19. » L’envoyé spécial de l’Union africaine, Strive Masiyiwa, a également fait l’éloge des fournitures américaines, affirmant que l’accord avait été signé à un moment crucial. « quand on assiste à la troisième vague dans les pays africains ».

Jeudi, l’OMS a mis en garde contre le taux alarmant de propagation de Covid-19 à travers le continent africain, déclarant que le nombre de morts avait augmenté de 43% en une semaine, tandis qu’un million de cas ont été enregistrés en l’espace d’un mois. Le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, a averti que les hôpitaux des régions les plus vulnérables sont « atteindre un point de rupture », luttant pour faire face sans équipement médical adéquat pour traiter les patients de Covid.



La récente promesse de Washington de donner quelque 80 millions de ses doses de vaccins à d’autres pays – un chiffre qui inclut cette dernière tranche aux États africains – est un renversement marqué de sa politique antérieure interdisant l’exportation de matériel vaccinal. Un porte-parole de l’administration Biden a déclaré à l’époque que donner la priorité au déploiement du vaccin en Amérique n’était pas seulement un intérêt national, mais « dans l’intérêt du reste du monde ».

Malgré les efforts du programme COVAX pour lutter contre les inégalités d’accès aux vaccins Covid, sur les 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique, seulement 1,5% sont entièrement vaccinés, selon les données de l’OMS Afrique publiées le 15 juillet.

