Les États-Unis feront appel de l’ordonnance interdisant les expulsions d’enfants migrants

HOUSTON (AP) – Le gouvernement américain a fait appel mercredi d’une ordonnance d’un juge interdisant les expulsions d’enfants immigrants qui ont traversé seuls la frontière, une politique adoptée pendant la pandémie de coronavirus pour refuser l’asile aux enfants.

Le 18 novembre, le juge Emmet Sullivan a émis une injonction préliminaire sollicitée par des défenseurs des immigrants interdisant l’expulsion d’enfants non accompagnés en vertu des lois sur la santé publique.

Le ministère de la Justice a déposé un avis d’appel mercredi soir auprès de la Cour d’appel américaine du circuit du district de Columbia. Il a également demandé à Sullivan de suspendre l’injonction en attendant l’appel, une demande qu’il avait précédemment refusée.

Depuis mars, les agents frontaliers ont expulsé 200000 adultes et enfants immigrés, invoquant la pandémie et la nécessité de prévenir la propagation du virus, même si le COVID-19 se propage largement à travers les communautés frontalières et le pays dans son ensemble.

L’ordonnance de Sullivan ne couvrait que les enfants qui traversent la frontière sans parent et non les adultes ou les parents et les enfants. Au moins 8 800 enfants non accompagnés ont été expulsés sans avoir eu la possibilité de demander l’asile ou de parler à un avocat. La plupart des gens ont été expulsés en quelques heures ou quelques jours, bien que l’administration Trump ait détenu des centaines d’enfants pendant des semaines dans des hôtels près de la frontière américano-mexicaine pendant des jours ou des semaines jusqu’à ce qu’un autre juge interdise cette pratique.

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il annulerait plusieurs programmes d’immigration du président Donald Trump lors de sa prise de fonction en janvier. Biden n’a pas déclaré s’il arrêterait les expulsions d’immigrants.

Dans son dossier mercredi soir, le ministère de la Justice a cité la propagation du virus dans les communautés frontalières de l’Arizona et du Texas. Il a averti que l’ordre de Sullivan «aura probablement un impact irréversible sur la santé publique» en mettant à rude épreuve la capacité des hôpitaux et en forçant le gouvernement à déplacer les enfants et adolescents «potentiellement infectés» par les aéroports.

L’Associated Press a rapporté le 3 octobre que les hauts responsables des Centers for Disease Control and Prevention ont résisté à la publication d’une déclaration d’urgence autorisant les expulsions d’immigrants car il manquait de base de santé publique, mais que le vice-président Mike Pence a ordonné à l’agence d’aller de l’avant quand même.

Les défenseurs de l’immigration qui ont demandé l’injonction disent que le gouvernement a la capacité de protéger simultanément les enfants et les agents frontaliers. Ils affirment que l’administration Trump utilise la pandémie comme prétexte pour sévir contre les immigrants.

«Il n’y a aucune raison de permettre à cette politique cruelle et sans précédent de prendre effet, étant donné le préjudice que ces jeunes enfants subiraient s’ils étaient renvoyés et les moyens facilement disponibles de loger les enfants en toute sécurité», a déclaré Lee Gelernt, avocat de l’American Civil. Liberties Union, dans un e-mail.