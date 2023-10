Les États-Unis ferment leur consulat par crainte d’émeutes

Un centre diplomatique à Adana, Türkiye, a été fermé en raison des craintes de manifestations « violentes »

Les États-Unis ont fermé indéfiniment leur consulat dans le sud de la Turquie, prévoyant « plusieurs semaines » de protestations houleuses liées à la guerre en cours entre Israël et les militants palestiniens à Gaza.

L’ambassade américaine en Turquie a annoncé cette décision mercredi soir, affirmant que le consulat de la ville d’Adana serait fermé au public. « jusqu’à nouvel ordre » tout en exhortant les citoyens américains à éviter de se rendre dans la région.

« De grandes manifestations liées aux événements en Israël et à Gaza sont attendues dans toute la Turquie au cours des prochaines semaines. Tout rassemblement, même s’il se veut pacifique, pourrait dégénérer et devenir violent », a déclaré l’ambassade dans un communiqué, ajoutant que « Les activités de protestation pourraient entraîner une présence policière renforcée, des fermetures de routes et des perturbations de la circulation. »

Alors que l’ambassade avait initialement déclaré que la fermeture ne durerait que jusqu’à mercredi, elle a ensuite précisé que cette décision serait pour une durée indéterminée.

Des manifestations ont éclaté dans des villes du monde entier suite aux frappes aériennes israéliennes sur Gaza, qui ont débuté au début du mois à la suite d’une attaque meurtrière du Hamas contre Israël. Les manifestations dans plusieurs pays à majorité musulmane ne se sont intensifiées que mardi, à la suite d’une attaque contre un hôpital palestinien qui aurait fait 500 morts. Les responsables de Gaza ont imputé ces décès aux forces israéliennes, même si Tsahal insiste sur le fait que l’hôpital a été touché par une roquette tirée par les Palestiniens.

Outre les villes du Liban, de Jordanie et d’Égypte, des manifestations ont également eu lieu en Turquie, notamment à Istanbul, Malatya, Gaziantep et Kayseri. À Beyrouth, des émeutiers ont tenté de prendre d’assaut une mission diplomatique américaine et ont affronté la police. L’ambassade américaine au Caire a averti les citoyens américains d’éviter les grands rassemblements et « faire profil bas » citant possible « sentiment anti-américain » parmi les locaux.

Les manifestants ont également organisé des actions dans les bureaux diplomatiques israéliens en Turquie, le gouvernement israélien conseillant à ses citoyens de quitter le pays immédiatement mardi en raison des « la motivation accrue des acteurs terroristes et des assaillants solitaires à cibler les Israéliens dans divers pays du monde ».

Israël a lancé des frappes aériennes sur Gaza depuis que le Hamas et des groupes militants alliés ont mené une attaque surprise contre Israël le 7 octobre. Au moins 3 000 personnes ont été tuées dans l’enclave palestinienne, en plus de quelque 1 400 Israéliens, selon les responsables des deux camps.

