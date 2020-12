Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a décidé de fermer le consulat général américain à Vladivostok et de suspendre le fonctionnement du consulat général américain à Ekaterinbourg – Yuri Smityuk / TASS

Les États-Unis doivent fermer leurs deux derniers consulats en Russie, laissant l’ambassade à Moscou comme seule mission diplomatique de Washington à un moment de tensions accrues entre les pays.

Le département d’État a annoncé qu’il fermerait son consulat à Vladivostok, une ville portuaire de l’extrême-est de la Russie, et fermerait temporairement sa mission à Ekaterinbourg, une ville industrielle limitrophe de la Sibérie, en raison des «problèmes de personnel» causés par un plafond de personnel diplomatique russe en 2017.

Cette décision a été annoncée au Congrès quelques jours avant que des informations ne fassent état d’une cyberattaque russe présumée contre des agences gouvernementales et des entreprises américaines.

Le personnel américain des deux consulats sera transféré à Moscou tandis que les employés locaux seront licenciés, a déclaré le département d’État au Congrès.

Cette décision permettrait à Washington de faire progresser les intérêts de la politique étrangère américaine en Russie «de la manière la plus efficace et la plus sûre possible», a déclaré un porte-parole du département d’État ce week-end.

Aucune mission russe aux États-Unis ne devrait fermer en conséquence, ont-ils déclaré.

La Russie a forcé le consulat américain à Saint-Pétersbourg à fermer il y a deux ans, après que les États-Unis aient fermé une mission russe à Seattle en raison des retombées diplomatiques de l’empoisonnement de l’ancien agent de renseignement Sergei Skripal à Salisbury.

Le président Poutine a déclaré lors de sa conférence de presse de fin d’année la semaine dernière qu’il était prêt à travailler avec le «expérimenté» Joe Biden et espérait que certains problèmes entre la Russie et les États-Unis pourraient être résolus sous la nouvelle administration.

Mais il est allé s’en prendre à l’Occident, critiquant les États-Unis pour leur retrait des accords de contrôle des armements sous le président Donald Trump et le déploiement de missiles en Europe.

Les relations entre la Russie et les États-Unis sont confrontées à de nouvelles tensions lorsque M. Biden prendra ses fonctions en janvier. Le président élu américain a dit un jour à M. Poutine: «Je ne pense pas que vous ayez une âme» et le Kremlin a attendu des semaines pour féliciter M. Biden pour sa victoire électorale de novembre.

Il n’était pas clair si les consulats cesseront leurs activités avant ou après l’investiture de M. Biden.

La fermeture des consulats d’Ekaterinbourg et de Vladivostok sera probablement un casse-tête pour les voyageurs américains et les hommes d’affaires en dehors de Moscou, ainsi que pour les Russes souhaitant se rendre aux États-Unis.