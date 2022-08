Les États-Unis ferment le “ministère de la Vérité” — RT World News

Le Conseil de gouvernance de la désinformation sera dissous sur la recommandation du Département de la sécurité intérieure

Le département américain de la Sécurité intérieure a finalement fermé le Conseil de gouvernance de la désinformation mercredi, plus d’un mois après qu’un comité d’examen s’est réuni pour sauver l’idée conseillé de faire exactement cela – et des mois après que la condamnation généralisée du projet a forcé l’agence à reconsidérer.

Citant le «recommandation préalable» du Homeland Security Advisory Council, qui a voté à l’unanimité la dissolution du groupe le mois dernier, le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, a officiellement annoncé la dissolution du Disinformation Governance Board et a révoqué sa charte.

Le rapport final du comité a affirmé qu’il n’y avait pas besoin d’un comité de désinformation, arguant que l’agence était devenue la proie du fluage de la mission. Au lieu de cela, c’était le travail du DHS de “lutter contre les flux de menaces de désinformation qui peuvent porter atteinte à la sécurité de notre patrie», s’adressant au public dans un langage clair et soulignant «l’importance de la vérité.”















Co-écrit par l’ancien procureur général adjoint Jamie Gorelick, le rapport a également blâmé l’utilisation du terme chargé d’émotion “désinformation» pour avoir fait couler le projet, arguant qu’il avait enflammé l’imaginaire du public quant aux ambitions du nouveau groupe. “Le travail réel du ministère a été exagéré, et le vrai travail est extrêmement simple.”

“Ils n’ont pas de crayon rouge pour corriger tout ce qui n’est pas vrai dans le monde», a précisé Chertoff.

Lancé en avril, le Conseil de gouvernance de la désinformation a immédiatement été critiqué par les défenseurs des libertés civiles et de la liberté d’expression, qui s’inquiétaient déjà de la relation chaleureuse de l’administration Biden avec les médias sociaux et des penchants partisans de sa directrice, Nina Jankowicz. L’auteur et expert autoproclamé de la désinformation a précédemment travaillé pour le ministère ukrainien des Affaires étrangères et en tant que lobbyiste ciblant la Russie et la Biélorussie avec “aide à la démocratie» programmes tout en faisant la promotion de sa propre désinformation, notamment en rejetant l’ordinateur portable Hunter Biden comme une fabrication russe. Des documents divulgués révèlent qu’elle était également à l’emploi de l’Integrity Initiative du Royaume-Uni, une opération d’influence obscure qui s’est immiscée dans le processus politique au pays et à l’étranger sous le couvert de “défendre la démocratie.”

Alors que le DHS tentait initialement de défendre ce que les critiques dénonçaient comme le “Ministère de la Vérité“, il a finalement été contraint de mettre le programme sur la glace, faisant appel à Chertoff et Gorelick pour tenter de sauver l’idée. Cependant, le HSAC a déterminé le mois dernier qu’il y avait «pas besoin d’un conseil de gouvernance de la désinformation.”