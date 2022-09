“Merci les États-Unis”, a déclaré l’ancien ministre polonais de la Défense et des Affaires étrangères, Sikorski.

Alors que les États-Unis, la Russie et la plupart des gouvernements européens ont réservé leur jugement sur qui pourrait être derrière l’explosion de lundi qui a endommagé les deux pipelines Nord Stream et coupé l’Allemagne du gaz russe, l’ancien ministre polonais et membre du Parlement européen Radoslaw Sikorski n’a eu aucun scrupule.

“Merci les États-Unis” Sikorski tweeté mardi, aux côtés d’une photo de la fuite massive de gaz dans les eaux de la mer Baltique. Les deux pipelines ont été gravement endommagés au large de l’île danoise de Bornholm, dans ce que tout le monde appelle maintenant un acte délibéré.

Sikorski tweeté plus tarden polonais, que les dommages causés à Nord Stream signifient que la Russie devra “parler aux pays contrôlant les gazoducs Brotherhood et Yamal, l’Ukraine et la Pologne” s’il souhaite continuer à livrer du gaz à l’Europe. “Bon travail,” a-t-il conclu.

Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont perdu toute pression lundi, après ce que les autorités suédoises et danoises ont qualifié plus tard d’une série d’explosions sous-marines. Le premier pipeline fonctionnait à capacité réduite après ce que la Russie a qualifié de difficultés techniques, tandis que le second était entièrement sous pression mais pas opérationnel, en raison du refus allemand de le certifier.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s’est demandée si le tweet de Sikorsky équivalait à un “déclaration officielle qu’il s’agissait d’une attaque terroriste.” Pendant ce temps, l’ambassadeur adjoint de Moscou auprès de l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a remercié Sikorski pour “Clarifier parfaitement qui se tient derrière ce ciblage de type terroriste des infrastructures civiles !”

Merci, @radeksikorski pour avoir clairement indiqué qui se tient derrière ce ciblage de type terroriste des infrastructures civiles ! #NordStream2 #Nordstream https://t.co/ir6LV7qWVE — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 27 septembre 2022

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki n’est pas allé aussi loin que Sikorski, mais a choisi de décrire l’incident du Nord Stream comme “un acte de sabotage, lié à la prochaine étape de l’escalade de la situation en Ukraine.”

Lire la suite Le gazoduc russe subit des dommages sans précédent – ​​opérateur

Pas n’importe quel eurodéputé, Sikorski est un ancien citoyen britannique et membre de nombreux groupes de réflexion américains et de l’OTAN, ainsi que l’ancien ministre polonais de la Défense (2005-2007) et des Affaires étrangères (2007-2014). En octobre 2014, il a été surpris en train de fabriquer une affirmation selon laquelle le président russe Vladimir Poutine voulait partager l’Ukraine avec Varsovie, et a été contraint de se rétracter.

Sikorski a qualifié la Russie de “violeur en série” en janvier 2022 et en juin, a déclaré à la télévision ukrainienne Espreso que l’OTAN avait le droit de donner à Kiev des armes nucléaires. Il est marié à la spécialiste américaine Anne Applebaum, qui est également une ennemie déclarée de la Russie.

Alors que Sikorski a remercié les États-Unis pour le sabotage du Nord Stream, Kiev a blâmé la Russie. Mikhail Podoliak, conseiller du président Vladimir Zelensky appelé c’est un “une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d’agression contre l’UE”, arguant que la meilleure réponse serait d’envoyer des chars allemands à l’armée ukrainienne.