Washington s’inquiéterait qu’une attaque généralisée contre Gaza puisse enflammer l’ensemble du Moyen-Orient.

Les États-Unis exercent une influence sans précédent sur les projets israéliens de campagne terrestre contre le Hamas à Gaza, craignant qu’une attaque massive n’entraîne l’adhésion d’autres acteurs régionaux au conflit, a rapporté jeudi Bloomberg, citant des sources.

Selon le média, au début du conflit, Israël a promis « frappes coordonnées aériennes, maritimes et terrestres » sur le Hamas ; ses militaires ont indiqué plus tard que l’opération terrestre «pourrait être quelque chose de différent de ce que vous pensez.

Bloomberg note que ce changement de ton est intervenu après une série de visites sans précédent en Israël de hauts responsables américains, dont le président Joe Biden lui-même.

Selon trois hauts responsables israéliens anonymes interrogés par l’agence de presse, le rôle et l’influence des États-Unis dans le conflit Israël-Hamas sont « plus profonde et plus intense que toutes celles exercées par Washington dans le passé ».

Alors que les États-Unis souhaiteraient voir détruire l’infrastructure militaire du Hamas à Gaza, ils cherchent à limiter les pertes civiles dans l’enclave palestinienne, qui abrite plus de deux millions de Palestiniens. En outre, Washington craint que la campagne terrestre d’Israël n’entraîne le Hezbollah dans le conflit ; le groupe militant islamiste basé au Liban entretient des liens étroits avec l’Iran, note le rapport.

Cela pourrait potentiellement ouvrir un deuxième front dans le conflit, qui pourrait plonger la région entière dans la tourmente et faire dérailler les efforts de la Maison Blanche pour stabiliser le Moyen-Orient en promouvant la paix entre Israël et les pays arabes, indique l’article.

Alors que Biden a condamné vendredi les attaques du Hamas contre des civils israéliens et indiqué qu’il demanderait au Congrès américain d’approuver une aide à la sécurité supplémentaire pour Israël, il a mis en garde ce pays du Moyen-Orient. « ne pas se laisser aveugler par la rage. »

Pendant ce temps, jeudi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rencontré les militaires de son pays stationnés près de Gaza, leur disant de « organisez-vous, soyez prêt » pour l’offensive. « Celui qui voit Gaza de loin désormais le verra de l’intérieur. » il a dit.

Le conflit entre le Hamas et Israël a éclaté le 7 octobre lorsque le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise au missile et au sol sur le pays, les hostilités ayant fait des milliers de morts et de blessés. En réponse, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était dans un état de « guerre » et a juré de représailles.

Selon les dernières données officielles, les combats ont coûté la vie à plus de 3 800 Palestiniens et 1 400 Israéliens.