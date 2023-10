Les États-Unis face à une crise de recrutement militaire – NYT

Le Corps des Marines des États-Unis est l’une des seules branches des forces armées de Washington à avoir dépassé les objectifs de recrutement.

L’armée, la marine et l’air américaines sont confrontées cette année à des objectifs de recrutement insuffisants, alors que le Pentagone peine à rivaliser avec l’emploi civil, tandis que jusqu’à 77 % des jeunes ont été jugés inéligibles à l’enrôlement, a indiqué mardi le New York Times.

À la fin de son année de recrutement, le 30 septembre, l’armée américaine n’a pas atteint son objectif d’ajouter 65 000 personnes à ses rangs, selon le New York Times, et s’est retrouvée avec environ 50 000 nouveaux soldats. C’est la troisième année consécutive que l’armée n’atteint pas son objectif, ce qui a incité les chefs militaires à supprimer les postes non pourvus et à réduire le nombre de membres en service actif à 452 000 contre 485 000 en 2021.

Le blocage du recrutement a créé « un enjeu existentiel pour nous » La secrétaire de l’armée, Christine E. Wormuth, l’a déclaré aux journalistes ce mois-ci, alors même que certaines branches de l’armée assouplissent les normes de recrutement et offrent même une compensation financière allant jusqu’à 75 000 dollars pour s’enrôler.

Les principaux facteurs expliquant l’échec des efforts de recrutement incluent de nombreux Américains à la recherche d’un emploi dans le secteur civil privé, ainsi que le fait qu’une grande partie de la jeunesse américaine est considérée comme inéligible pour postuler. Un récent rapport du ministère américain de la Défense concluait que jusqu’à 77 % des jeunes aux États-Unis ne peuvent pas s’enrôler pour diverses raisons, notamment le surpoids, la toxicomanie ou des déficiences physiques ou mentales.

L’US Navy a également manqué d’embaucher environ 7 500 personnes cette année, malgré les initiatives de recrutement, notamment les incitations financières. Même l’Armée de l’Air, traditionnellement considérée comme une destination attractive pour les nouvelles recrues, a ajouté environ 10 % de moins que prévu.

« Il est de plus en plus difficile de recruter, et l’armée s’attend à ce que cela continue de devenir plus difficile », David R. Segal, professeur à l’Université du Maryland qui étudie les tendances historiques en matière d’enrôlement, a déclaré selon le New York Times.

Cependant, le Corps des Marines est une branche militaire américaine qui ne connaît pas de tels problèmes. À la date limite du 30 septembre, les Marines avaient déjà dépassé leur objectif de 28 900 enrôlements – et ce, avec peu ou pas d’avantages supplémentaires ou d’incitations financières.

« Votre bonus est que vous pouvez vous appeler Marine » » a déclaré un commandant du Corps des Marines plus tôt cette année, selon le Times. « C’est votre bonus. »