La PDG de Hershey, Michele Buck, a déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient laisser les étagères vides

Les consommateurs de bonbons pourraient devoir se passer de cet Halloween, a averti cette semaine la PDG de Hershey, Michele Buck. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts signifient que l’entreprise a dû donner la priorité à ses produits réguliers par rapport aux friandises saisonnières.

“Nous ne pourrons pas répondre pleinement à la demande des consommateurs” pour les vacances, a déclaré Buck jeudi après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre. Selon un rapport de CNN, la société utilise les mêmes lignes de production pour ses produits réguliers et ses spéciaux d’Halloween, et a dû prioriser ses offres toute l’année.

Halloween représente environ un dixième des ventes annuelles de Hershey.

La demande de bonbons a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, tandis que les matières premières sont devenues plus rares et plus chères, a expliqué Buck. Le PDG de Candy a déclaré que ces problèmes étaient liés au conflit en Ukraine, sans donner plus de détails.

Cependant, des pénuries de nourriture ont été signalées aux États-Unis pendant plusieurs mois avant que les hostilités n’éclatent en Ukraine. Avec des photographies d’étagères vides proliférant sur les réseaux sociaux à la fin de 2021, la Maison Blanche a nié que ses politiques – à savoir les réglementations onéreuses sur les coronavirus qui, selon les opposants, empêchaient le transit des marchandises – étaient à blâmer. Ron Klain, chef de cabinet de Biden, a appelé la crise de la chaîne d’approvisionnement “un récit surfait” en décembre.

L’alcool, la viande, les pommes de terre, le papier hygiénique, les produits laitiers et les aliments pour animaux de compagnie faisaient partie des produits manquants dans les rayons au début de cette année. Les prix ont également grimpé depuis que Biden a pris ses fonctions, l’inflation passant de 1,4 % en décembre 2020 à 7 % en décembre 2021. Alors que son administration décrivait l’inflation comme “transitoire” tout au long de 2021, le taux a continué d’augmenter, atteignant un sommet de quatre décennies de 9,1 % en juin.

Après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine en février, Biden a commencé à blâmer le président russe Vladimir Poutine pour la hausse des coûts aux États-Unis, déployant à plusieurs reprises la phrase “La hausse des prix de Poutine.”

Alors que les Américains pourraient ne pas être en mesure de trouver toutes les friandises qu’ils veulent cette année, ceux qui le peuvent finiront également par payer plus pour ce privilège. Hershey appartient au géant alimentaire suisse Nestlé, qui a annoncé jeudi que “sans précédent” les coûts des ingrédients l’ont forcé à augmenter ses prix.

Ici, l’opération militaire de la Russie et la réponse de l’Occident occupent le devant de la scène. Buck a déclaré que les approvisionnements restreints et la hausse des coûts du gaz russe en Allemagne affectaient la capacité de Hershey à se procurer des équipements et des matériaux. Moscou a accusé l’Allemagne et d’autres pays européens de saboter leurs propres économies en sanctionnant les importations d’énergie russes, tandis que les États de l’UE ont accepté de limiter volontairement leur consommation de gaz en prévision d’une fermeture potentielle par la Russie.