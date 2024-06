Les États-Unis fabriqueront des millions de doses de vaccin contre la grippe aviaire cet été, alors que les cas augmentent

Quelque 4,8 millions de doses de vaccin contre la grippe sont actuellement préparés pour être utilisés en réponse à l’épidémie croissante de grippe aviaire hautement pathogène aux États-Unis, ou H5N1, selon les responsables.

La commande de doses à remplir dans des flacons intervient alors que les Centers for Disease Control and Prevention enquêtent sur un nombre croissant de cas. cas humains lié à l’inédit épidémie du virus dans vaches laitières cette année.

Les fournitures proviendront d’un stock « pré-pandémique » financé par l’Administration fédérale pour la préparation et la réponse stratégiques. Le fabricant de vaccins CSL Seqirus a été chargé de fabriquer les doses dans son usine de Caroline du Nord.

« Il utilise une méthode de production hautement évolutive et est actuellement en mesure de fournir jusqu’à 150 millions de doses de vaccin contre la grippe pour soutenir une réponse à une pandémie de grippe dans les six mois suivant la déclaration d’une pandémie », a déclaré CSL Seqirus dans un communiqué. libérer.

Les doses combinent vrac stocks de deux ingrédients clés : un « antigène » ciblé sur la partie H5 du virus H5N1 avec un « adjuvant » conçu pour renforcer la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin.

Même si la fabrication de ces nouvelles doses contre la grippe aviaire devrait être achevée « plus tard cet été », les vaccins ne seront peut-être pas encore immédiatement prêts à être utilisés.

« Je souhaite dissocier la disponibilité et l’achèvement de la fabrication, car il y a bien sûr cet élément réglementaire qui serait nécessaire pour approuver ou autoriser l’utilisation réelle des doses », a déclaré jeudi David Boucher de l’ASPR aux journalistes.

La FDA a déjà approuvé d’autres vaccins pour se préparer à d’éventuelles pandémies de H5N1, notamment un vaccin par Séqirus. On ne sait pas dans combien de temps la FDA pourrait accorder l’autorisation d’autoriser l’utilisation des nouvelles injections.

« Bien que l’évaluation actuelle des risques pour le grand public par le CDC soit faible, s’il est déterminé que la population américaine doit être vaccinée pour prévenir la grippe H5N1, la FDA utilisera alors ses voies réglementaires pour prendre les mesures appropriées afin de garantir que les vaccins soient disponibles dans le pays. le plus rapidement possible », a déclaré un porte-parole de la FDA dans un communiqué.

Boucher a également déclaré que les autorités n’ont pas encore décidé si elles recommandent ou non l’utilisation des vaccins. On ne sait pas clairement qui serait prioritaire pour les premiers tirs s’ils étaient finalement jugés nécessaires et déployés auprès du public.

« Si cela change à l’avenir, nous examinerons la population pour laquelle la vaccination serait recommandée et prendrons ensuite des décisions sur les priorités à ce moment-là », a déclaré Boucher.

Un panel de conseillers externes en vaccins du CDC, qui a discuté des vaccins pandémiques précédents, est en cours. programmé se réunira en juin pour discuter du H5N1 parallèlement à ses votes de routine sur les recommandations relatives aux vaccins contre la grippe saisonnière.

Alors que le CDC dit le risque pour le grand public dû au H5N1 reste faible pour l’instant, l’agence a averti que les travailleurs dans des endroits comme les fermes laitières et les installations de production courent désormais un risque plus élevé d’infection et a exhorté l’industrie à prendre des précautions.

Au moins trois travailleurs de fermes laitières américaines ont été testés positifs cette année après avoir travaillé directement avec des vaches infectées.

Le dernier cas Les habitants du Michigan ont développé des symptômes respiratoires, ont annoncé jeudi les responsables, ce qui pourrait faciliter la propagation du virus d’une personne à l’autre.

« En termes simples, une personne qui tousse peut être plus susceptible de transmettre le virus qu’une personne qui a une infection oculaire comme une conjonctivite », a déclaré jeudi Nirav Shah du CDC.

Cependant, Shah a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’une propagation de personne à personne jusqu’à présent. Les contacts du patient n’ont jusqu’à présent pas été testés positifs. Précédent Les retombées du H5N1 à travers le monde, provenant de différentes souches, ont également disparu après une propagation limitée entre les personnes.

Le CDC cherche maintenant à voir si la souche qui a infecté le dernier patient du Michigan pourrait avoir développé des mutations clés qui pourraient augmenter son risque de propagation.

« Le simple fait que cet individu ait présenté des symptômes respiratoires, encore une fois, nous devons être vigilants, mais en soi n’est pas une raison pour changer de cap ou suggérer que nous sommes à un point d’inflexion », a déclaré Shah.

