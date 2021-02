Les États-Unis expulsent un garde nazi de 95 ans en Allemagne … où il ne sera pas poursuivi

Les États-Unis ont expulsé un homme du Tennessee de 95 ans qui a servi comme gardien de camp de concentration. Mais malgré les efforts des chasseurs nazis, il ne sera pas poursuivi en Allemagne, qui lui verse une pension pour «service de guerre».

Friedrich Karl Berger a été expulsé samedi vers son Allemagne natale, un an après qu’un juge de l’immigration du Tennessee lui ait ordonné son renvoi en raison de son «Service volontaire en tant que garde armé de prisonniers dans un camp de concentration où la persécution a eu lieu.» Berger vivait dans le Tennessee depuis 1959, mais a servi en 1945 comme garde armé de prisonniers du camp de concentration dans le système du camp de concentration de Neuengamme, où les prisonniers étaient forcés de travailler. «Jusqu’à l’épuisement et la mort», dans les mots du juge.

En atterrissant à Francfort, le nazi nonagénaire a été interrogé par la police mais pas arrêté, les procureurs allemands ayant abandonné leur dossier contre lui l’année dernière, après qu’ils ne pouvaient pas prouver sa complicité dans des abus ou des meurtres.

À mesure que le temps passe et que le nombre d’anciens combattants vivants de la Seconde Guerre mondiale diminue, la poursuite des nazis vieillissants est devenue un geste largement symbolique. Aux États-Unis, juif «Chasseur nazi» Eli Rosenbaum supervise ces affaires en tant que directeur de l’application des droits de l’homme au ministère de la Justice. Poursuivant des affaires comme celle de Berger, le département de Rosenbaum a déporté plus de 100 nazis âgés depuis sa création en 1979, plus que les autorités de tous les autres pays du monde réunis.

En Allemagne, où l’Holocauste est encore une source puissante de honte nationale, le gouvernement a élargi le champ de la complicité il y a dix ans et a depuis poursuivi plus de 200 personnes pour implication présumée dans des crimes nazis, selon un récent rapport du New York Times. Ce mois-ci seulement, une femme de 95 ans a été accusée de 10000 chefs d’accusation de complicité de meurtre de son temps en tant que secrétaire du camp de concentration, et un ancien gardien du camp de concentration SS de 100 ans a été accusé d’avoir aidé et encouragé 3518 meurtres à la Camp d’extermination de Sachsenhausen.

«Ces cas sont importants sur le plan contextuel, mais aussi symboliquement», Axel Drecoll, directeur de la Brandenburg Memorials Foundation, a déclaré au New York Times. «Cela montre que la justice allemande prend au sérieux et continue de poursuivre ces crimes. C’est éminemment important. »

Cependant, les relations de l’Allemagne avec des personnes accusées d’avoir des liens nazis ne sont pas sans controverse. Alors que les procureurs allemands et «Chasseurs nazis» comme Rosenbaum poursuit les personnes âgées avec zèle, les récents scandales médiatiques ont mis en évidence le fait que Berlin continue de verser des pensions aux anciens nazis et à leurs collaborateurs dans le monde. Selon le ministère américain de la Justice, Berger a reçu une pension pour son «Service de guerre», tout comme plus de 30 vétérans néerlandais de la Waffen SS et des dizaines d’hommes SS belges et de collaborateurs nazis.

L’Allemagne a adopté une loi en 1998 autorisant le retrait des avantages des anciennes troupes s’il existe des preuves de leur implication dans des crimes de guerre. Mais 76 ans après la guerre, il est difficile d’établir des preuves et la mesure n’a jusqu’à présent été appliquée qu’à une centaine de personnes.

