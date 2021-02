Les États-Unis expulsent un ancien garde du camp de concentration nazi, 95 ans, en Allemagne

Un ancien gardien du camp de concentration nazi a été expulsé par les États-Unis vers l’Allemagne où il pourrait faire face à des poursuites judiciaires.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que Friedrich Karl Berger, 95 ans, avait été « expulsé des États-Unis en raison de sa participation à la persécution parrainée par les nazis alors qu’il servait dans l’Allemagne nazie en 1945 ».

Il est décrit comme un résident du Tennessee de nationalité allemande, qui a servi comme garde armé dans un sous-camp de Neuengamme près de Meppen, en Allemagne, où les prisonniers comprenaient des « Juifs, Polonais, Russes, Danois, Néerlandais, Lettons, Français, Italiens et politiques adversaires « des nazis.

Il est parti samedi dans un avion médical, atterrissant à l’aéroport de Francfort où il doit être interrogé par des enquêteurs de la police de l’État de Hesse.

« Nous avons reçu l’ordre du parquet de Celle d’interroger M. Berger sur l’accusation de complicité de meurtre », a déclaré à l’AFP Sebastian Wolf, porte-parole de la police de Hesse.

Malgré son âge, Berger serait en bonne santé et capable de suivre un interrogatoire.

Cependant, le parquet de Celle en charge de l’affaire avait abandonné les procédures précédentes contre lui fin décembre faute de preuves suffisantes, et il reste pessimiste quant à la possibilité d’un procès.

Il n’y aura « probablement » pas « de nouvelle enquête à moins que Berger » ne fasse des aveux détaillés « , a déclaré à l’AFP le procureur général Bernd Kolkmeier.

« Complice » dans la mort de prisonniers

L’ancien garde du camp de concentration a déménagé au Tennessee en 1959, y vivant sans que personne ne connaisse son passé pendant de nombreuses années.

Ce n’est que lorsque des documents de l’époque nazie portant son nom ont été trouvés en 1950 dans un navire coulé dans la mer Baltique que les enquêteurs ont entrepris de le retrouver.

La justice américaine le soupçonne d’avoir été complice de la mort de prisonniers alors qu’il était gardien entre janvier et avril 1945 dans le complexe du camp de concentration de Neuengamme, au sud-est de Hambourg, et dans l’un de ses camps extérieurs près de Meppen, notamment lors d’une opération d’évacuation en mars 1945.

En mars, le tribunal américain de l’immigration a décidé qu’il devait être renvoyé en Allemagne pour «avoir volontairement servi comme garde armé dans un camp de concentration où la persécution a eu lieu».

Lors de ses interrogatoires aux États-Unis, Berger a admis avoir été gardien dans le camp pendant un certain temps, mais a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance des mauvais traitements infligés aux prisonniers ou des décès parmi les détenus: il pensait n’avoir obéi qu’aux ordres.

Le camp de concentration de Neuengamme a été fondé en 1938 en tant que sous-camp du camp de concentration de Sachsenhausen, situé plus à l’est dans le Brandebourg. Il est ensuite devenu un camp de concentration indépendant en 1940.

Selon le mémorial du camp, les prisonniers ont été utilisés comme travailleurs forcés pour l’économie de guerre: 106 000 personnes y ont été déportées, dont 55 000 sont mortes pour la plupart d’épuisement.

Le procureur général par intérim Monty Wilkinson du ministère américain de la Justice a déclaré: «La destitution de Berger démontre l’engagement du ministère de la Justice et de ses partenaires chargés de l’application de la loi à faire en sorte que les États-Unis ne soient pas un refuge sûr pour ceux qui ont participé à des crimes nazis contre l’humanité et autres. Abus des droits de l’homme.

«Le Département a rassemblé des preuves que notre Section des droits de l’homme et des poursuites spéciales a trouvées dans des archives ici et en Europe, y compris des archives du procès historique à Nuremberg des anciens dirigeants les plus notoires du régime nazi vaincu.

« En cette année où nous marquons le 75e anniversaire des condamnations de Nuremberg, cette affaire montre que le passage même de plusieurs décennies ne dissuadera pas le Département de poursuivre la justice au nom des victimes des crimes nazis ».