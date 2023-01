Les États-Unis expulsent des migrants cubains des îles éloignées de Floride

KEY WEST, Floride (AP) – Les garde-côtes ont retiré plus de 300 migrants cubains d’un parc national insulaire éloigné au large de la côte de la Floride jeudi alors que le gouvernement américain cherchait à gérer le dernier afflux de personnes arrivant par bateau de l’île communiste.

Les responsables de la sécurité intérieure ont déclaré que les garde-côtes avaient emmené 337 migrants du parc national de Dry Tortugas lors d’un voyage de 70 miles (113 kilomètres) à Key West, où ils seront traités. Ils faisaient partie des plus de 700 migrants, pour la plupart des Cubains, qui sont arrivés en Floride par bateau le week-end du Nouvel An, ce qui a incité les autorités floridiennes à demander au gouvernement fédéral de faire davantage pour dissuader les migrants d’arriver illégalement.

Jeudi, l’administration Biden a signalé une position plus dure à l’égard des migrants en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, tout en offrant une nouvelle voie aux migrants de ces pays pour entrer légalement.

Le gouvernement a déclaré qu’il commencerait immédiatement à refouler les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens qui traversent illégalement la frontière américano-mexicaine, comme il l’a fait avec les Vénézuéliens. À la fois. il accepterait 30 000 personnes par mois de ces quatre pays qui arrivent légalement, ont des sponsors éligibles et réussissent les vérifications des antécédents. On ne savait pas immédiatement quel impact cela aurait sur les migrants qui arrivent en Floride.

Plus de 4 400 Cubains et Haïtiens sont arrivés en Floride depuis août dans un contexte d’aggravation et d’aggravation des crises politiques et économiques dans les deux pays. Près de 8 000 ont été arrêtés en mer et renvoyés dans leur pays d’origine – environ 50 par jour contre 17 par jour au cours de l’exercice 2021-22 et seulement deux par jour au cours de l’exercice 2020-21. Les responsables ont déclaré qu’au moins 65 migrants sont morts depuis août en essayant de faire le voyage dangereux dans des bateaux souvent branlants.

L’arrière-amiral de la Garde côtière Brendan McPherson a déclaré dans un communiqué mercredi soir que malgré l’augmentation, “la frontière maritime du sud-est n’est pas ouverte”. Il a demandé aux Américains cubains et haïtiens “de décourager les membres de leur famille à Cuba ou en Haïti de tenter le voyage dangereux et très souvent mortel”.

Le shérif du comté de Monroe, Rick Ramsay, dont la juridiction couvre la majeure partie de la chaîne d’îles Florida Keys de 180 miles (290 kilomètres), a déclaré que l’afflux taxait son département de 194 adjoints.

Ramsay, un républicain, a déclaré mercredi qu’il souhaitait que le président démocrate et son administration fassent plus.

“Je rencontre environ 10 charges de migrants par jour dans mon petit comté, ce qui pour moi, en termes de ressources, est très difficile”, a déclaré Ramsay lors d’un événement parrainé par le sénateur américain Rick Scott. « J’ai de la sympathie pour les migrants qui viennent ici, je veux qu’ils aient une vie heureuse. Mais nous devons avoir un plan.

Scott, un républicain de Floride, a déclaré que les États-Unis traversaient « une crise frontalière ».

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain qui a utilisé l’argent des impôts de l’État pour transporter des demandeurs d’asile vénézuéliens du Texas au Massachusetts pour protester contre les politiques d’immigration de Biden, n’a rien dit cette semaine sur la situation des Keys. Son bureau de presse n’a pas répondu aux demandes de commentaires par courrier électronique mercredi et jeudi.

Ramón Raul Sanchez du groupe cubano-américain Movimiento Democracia a déclaré que la nouvelle politique de l’administration Biden équivaut à “essayer d’utiliser un parapluie cassé pour ne pas se faire pleuvoir”. Il a dit que le vrai problème est le gouvernement cubain, dont les actions poussent les Cubains à fuir leur pays. Maintenant, il a dit qu’il craignait que davantage de Cubains ne risquent leur vie en prenant la mer pour rejoindre les États-Unis au lieu de prendre l’avion pour l’Amérique centrale et de venir par voie terrestre.

C’est ainsi que la plupart des Cubains tentent d’entrer aux États-Unis Au cours de l’exercice 2021-22, 220 000 Cubains ont été arrêtés à la frontière américano-mexicaine, soit près de six fois plus que l’année précédente.

Alors que les responsables fédéraux n’ont pas donné de ventilation des nationalités des migrants arrivés en Floride depuis août, la grande majorité qui arrive en Floride vient de Cuba, qui se trouve à environ 100 miles (160 kilomètres) des Keys. Les Haïtiens ont un voyage beaucoup plus long – plus de 700 miles (1 130 kilomètres). Ils jouent généralement à la marelle entre les îles des Caraïbes pour atteindre les États-Unis

La plupart des Cubains seront probablement libérés à terme parce que les États-Unis et Cuba n’ont pas de relations diplomatiques et que le gouvernement de La Havane ne reprendra pas systématiquement les migrants qui atteignent le sol américain, seulement ceux qui sont interceptés en mer.

Alors que certains pourront probablement prétendre qu’ils sont victimes de persécution politique dans leur pays et se voir accorder l’asile, ce qui les rendra éligibles à une éventuelle citoyenneté américaine, la plupart seront probablement désignés comme immigrants économiques entrés illégalement dans le pays. Ils seront tenus de vérifier périodiquement avec les agents d’immigration. Ils pourront obtenir des permis de travail, des permis de conduire et des numéros de sécurité sociale, mais ils ne seront pas éligibles à la citoyenneté américaine.

Parce que les États-Unis et Haïti entretiennent des relations diplomatiques, la plupart des Haïtiens qui arrivent illégalement et sont capturés sont renvoyés.

___

Spencer a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride.

Cody Jackson et Terry Spencer, l’Associated Press