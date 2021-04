WASHINGTON – Le président Joe Biden a expulsé 10 diplomates russes et sanctionné jeudi plus de trois douzaines de personnes et d’entreprises en représailles à un cyber-piratage massif d’agences fédérales et à une ingérence dans l’élection présidentielle de 2020.

Ces mesures sont la deuxième série de sanctions de Biden visant le président russe Vladimir Poutine et la plus dure et la plus radicale à ce jour. Cela survient cinq mois après la cyber-violation de SolarWinds dans laquelle la Russie est accusée d’avoir piraté les réseaux d’au moins neuf agences fédérales dans le cadre d’une mission de collecte de secrets sur les États-Unis.

Ces actions répondent également aux efforts de la Russie pour influencer les élections de 2020 en menant des campagnes de désinformation pour aider la candidature de l’ancien président Donald Trump, reflétant les efforts d’ingérence lors des élections de 2016.

Pour la première fois, l’administration Biden a publiquement identifié le service de renseignement extérieur russe, également connu sous le nom d’APT 29, Cozy Bear et The Dukes, comme l’auteur de l’attaque SolarWinds, qui, selon les États-Unis, a donné à la Russie la capacité d’infecter ou potentiellement d’espionner sur 16 000 systèmes informatiques dans le monde. La Russie est accusée d’avoir infecté des logiciels avec du code malveillant pour exécuter la vaste campagne de cyberespionnage.

L’administration Biden a sanctionné six entreprises technologiques russes qui soutiennent le programme cybernétique russe, en plus de 32 entités et individus accusés d’avoir mené des tentatives dirigées par le gouvernement russe pour influencer les élections. Les États-Unis se sont également associés à l’Union européenne et à d’autres alliés pour sanctionner huit autres personnes et entités associées à l’occupation continue de la Russie en Crimée.

Les 10 diplomates expulsés de l’ambassade de Russie à Washington comprennent des représentants des services de renseignement russes, a déclaré la Maison Blanche.

Ciblant le secteur financier russe, le Département du Trésor américain a ordonné aux institutions financières américaines de ne pas participer au marché primaire des obligations libellées en rouble ou autres que le rouble émises après le 14 juin par les institutions bancaires russes. L’action donne au gouvernement américain le pouvoir d’étendre les sanctions contre la dette souveraine de la Russie.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a qualifié les sanctions de «mesures proportionnées pour défendre les intérêts américains et répondre aux actions néfastes de la Russie» dans une interview sur CNN.

Sullivan a déclaré que « l’objectif est de fournir une réponse significative et crédible mais pas d’aggraver la situation ». Il a déclaré que le président pense que les États-Unis et la Russie peuvent avoir « une relation stable et prévisible, qu’il y a des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble comme le contrôle des armements et que les États-Unis et la Russie devraient s’asseoir ensemble au niveau des dirigeants ».

Un haut responsable de l’administration Biden, qui a parlé des actions sous couvert d’anonymat, a déclaré que les autres réponses contre la Russie «resteront invisibles» aux yeux du public.

La Maison Blanche a également souligné les informations selon lesquelles la Russie aurait encouragé les attaques des talibans contre les troupes américaines en Afghanistan, mais a déclaré que les nouvelles actions ne sont pas liées aux prétendues primes en raison d’une « confiance faible à modérée » dans les services de renseignement. La Maison Blanche a déclaré que la réponse aux primes était «gérée par les canaux diplomatiques, militaires et du renseignement».

En mars, l’administration Biden a sanctionné la Russie pour l’empoisonnement et le maintien en détention du chef de l’opposition russe Alexei Navalny.

Des sanctions supplémentaires contre la Russie avaient été télégraphiées par l’administration Biden pendant des semaines.

Lors de son deuxième appel téléphonique avec Poutine mardi, Biden a présenté un aperçu des actions à venir, lui disant que les États-Unis «agiront fermement pour défendre leur intérêt national» en réponse à la cyber-intrusion et à l’ingérence électorale. Il a appelé Poutine à «désamorcer les tensions» suite au renforcement militaire de la Russie en Crimée et aux frontières de l’Ukraine. Biden a également proposé une réunion au sommet dans un pays tiers avec Poutine pour discuter des relations américano-russes.

Les nouvelles actions ne manqueront pas de renforcer les tensions qui se sont déjà développées entre Poutine et Biden après que le dirigeant russe ait entretenu une relation plus chaleureuse avec Trump.

Dans une interview télévisée le mois dernier, Biden a déclaré que Poutine « paierait un prix » pour l’ingérence de Moscou dans l’élection présidentielle américaine de 2020. On a également demandé à Biden s’il pensait que Poutine était un tueur. « Oui », a répondu le président. En réponse, la Russie a rappelé son ambassadeur aux États-Unis tandis que Poutine a souligné l’histoire américaine de l’esclavage et du massacre des Amérindiens et le bombardement atomique du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les actions de jeudi étaient «destinées à demander des comptes à la Russie».

«Nous agirons fermement en réponse aux actions russes qui nous nuisent à nous ou à nos alliés et partenaires», a-t-il déclaré, ajoutant que «dans la mesure du possible», les États-Unis chercheront également des opportunités de coopération.

En réponse à l’empoisonnement Navalny, l’administration Biden a sanctionné le mois dernier sept hauts responsables du gouvernement russe.Les États-Unis ont également ajouté 14 entités à la liste noire du ministère du Commerce, reflétant les sanctions imposées plus tôt par l’Union européenne et le Royaume-Uni pour la tentative de meurtre de Navalny. Les sanctions empêchent les principales personnalités alliées à Poutine d’accéder aux actifs financiers et immobiliers aux États-Unis

Actions américaines passées La Russie n’a pas réussi à changer le comportement de Moscou, y compris le piratage russe. Après l’ingérence russe dans les élections de 2016, l’administration Obama a expulsé des diplomates des États-Unis.Et bien que Trump hésitait souvent à critiquer Poutine, son administration a également expulsé des diplomates en 2018 pour empoisonnement présumé par la Russie d’un ancien officier du renseignement en Grande-Bretagne.

Les responsables américains sont toujours aux prises avec les séquelles de l’intrusion de SolarWinds, qui a affecté des agences telles que les départements du Trésor, de la Justice, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, et évaluent toujours quelles informations ont pu être volées. La brèche a révélé des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des faiblesses dans les propres cyberdéfenses du gouvernement fédéral.

