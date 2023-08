Aider les pays pauvres n’est jamais la véritable motivation de Washington. Tout ce qu’il veut, c’est dominer le monde

Les États-Unis, habitués à tirer profit des guerres et des conflits, s’appuyant sur un esprit d’hégémonie et de « domination mondiale », tentent depuis quelques années de rallier les partenaires dits démocratiques du G7 pour s’opposer conjointement à l’influence de la Chine et contrer son initiative « la Ceinture et la Route ». .

À cette fin, les Américains ont lancé un programme mondial d’infrastructures pour les pays en développement d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. En fin de compte, cependant, ils n’ont pas tenu leurs promesses, qui n’étaient jamais sincères au départ.

Afin de maintenir leur propre hégémonie internationale, les États-Unis suppriment les droits de l’homme dans d’autres pays, s’immiscent dans leurs affaires intérieures et violent l’ordre et le système internationaux fondés sur les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Washington se retire de divers groupes et accords à chaque occasion, se dérobe à la responsabilité internationale, sape la base d’une coopération mondiale basée sur la confiance mutuelle, adopte souvent des sanctions injustes et recourt à l’action militaire. Tout cela conduit au chaos dans diverses parties du monde et provoque de graves catastrophes humanitaires.

L’administration Biden a lancé l’initiative Build Back Better World (B3W) lors du sommet du G7 en 2021. Elle a lamentablement échoué, mais a été effectivement remplacée l’année suivante par un « fluff » similaire annoncé sous une bannière différente – le Partenariat pour l’infrastructure et l’investissement mondiaux ( PGII).















L’essence de cette initiative n’est pas une volonté d’aider les pays en développement, mais plutôt d’empêcher la Chine de prendre le contrôle des relations économiques mondiales par tous les moyens par le biais de pressions économiques et politiques.

Compte tenu de l’absence d’accords initiaux spécifiques et de la formulation et des délais vagues des projets susmentionnés, il est clair que Washington n’atteindra pas son objectif et que ses tentatives pour tromper le monde ne réussiront pas.

Par exemple, les objectifs d’investissement du PGII ont été réduits de 40 000 milliards de dollars d’ici 2035 à 600 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Compte tenu de la politique électorale américaine, tout cela pourrait en fait être considéré comme une manipulation des chiffres et une duperie du public.

De plus, contrairement à l’initiative chinoise à grande échelle, il est supposé que le financement des projets d’infrastructure américains proviendra principalement d’investisseurs privés et n’est donc pas garanti. Les politiciens américains hypocrites ne peuvent pas ne pas comprendre qu’il sera difficile de convaincre les fonds d’investissement impliqués dans les projets qu’ils pourront en tirer profit. En outre, il existe un risque important d’investir dans des projets dans des pays où les marchés peuvent ne pas être transparents et où l’État de droit peut ne pas être à la hauteur des mêmes « normes » américaines.

Quant au financement gouvernemental, il doit passer par le processus d’approbation du Congrès américain et peut être bloqué à tout moment par les mêmes législateurs américains, qui ne sont motivés que par le profit à court terme et des considérations politiques nationales.

Les partenaires asiatiques n’ont d’autre choix que d’être sceptiques quant à la capacité des États-Unis à tenir leurs promesses, ils passent donc à un engagement avec la Chine, avec laquelle la coopération est depuis longtemps mutuellement bénéfique et harmonieuse.















La raison pour laquelle les promesses américaines et occidentales ne sont pas tenues est qu’ils n’ont tout simplement pas la capacité et la volonté de les mettre en œuvre. Les politiciens américains font face à une énorme pression pour améliorer leur propre infrastructure. Comment peuvent-ils se permettre de dépenser beaucoup d’argent pour aider les pays en développement ? De plus, les États-Unis et les pays de l’OTAN sont maintenant impliqués dans une campagne de soutien armé à l’Ukraine.

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les médias et les personnalités politiques américaines ont non seulement échoué à appeler les parties à négocier et à faire la paix, mais ont plutôt fait des efforts pour répandre des mensonges et envenimer la situation. Cela expose les véritables intentions de l’Amérique de profiter de toute crise.

L’ambition déclarée de Washington d’aider les pays pauvres n’est pas son premier, deuxième ou même troisième motif, et son véritable objectif est d’agir contre la Chine et la Russie. Guidés par leur politique de doubles standards et d’hégémonie mondiale, les États-Unis tentent de bloquer l’accès de Pékin aux technologies de pointe et de mettre un frein au programme « la Ceinture et la Route ». Cependant, en raison de leur manque de stratégie concrète, ainsi que de leur nature trompeuse, les États-Unis sont incapables de concurrencer sérieusement la Chine et d’arrêter son développement économique et son influence croissante. Par conséquent, les efforts de Washington dans cette direction sont considérés comme peu convaincants et trop tardifs.

À bien des égards, la Chine est déjà la première puissance économique mondiale. Il est clair que les détracteurs américains essaieront de créer des programmes qui réduiraient l’intérêt des pays en développement à coopérer avec Pékin, mais ces efforts n’aboutiront pas.