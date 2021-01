DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’armée américaine étudie la possibilité d’utiliser un port de la mer Rouge en Arabie saoudite et deux aérodromes supplémentaires dans le royaume au milieu des tensions accrues avec l’Iran, a annoncé mardi l’armée.

Tout en décrivant le travail comme une planification «d’urgence», l’armée américaine a déclaré qu’elle avait déjà testé le déchargement et l’expédition de fret par voie terrestre depuis le port d’Arabie saoudite à Yanbu, un terminal crucial pour les oléoducs dans le royaume.

L’utilisation de Yanbu, ainsi que des bases aériennes de Tabuk et de Taif le long de la mer Rouge, donnerait à l’armée américaine plus d’options le long d’une voie navigable cruciale qui a subi de plus en plus d’attaques de mines et de drones par les rebelles houthis du Yémen soutenus par l’Iran.

Cependant, cette annonce intervient alors que les relations saoudo-américaines restent tendues par le meurtre en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi et la guerre en cours du royaume au Yémen dans les premiers jours de l’administration du président Joe Biden. Déployer – même temporairement – des troupes américaines dans les bases du royaume, qui abrite la ville sainte musulmane de La Mecque, pourrait raviver la colère des extrémistes.

Le capitaine de la marine américaine Bill Urban, porte-parole du commandement central, a déclaré que l’évaluation des sites était en cours depuis plus d’un an, déclenchée par l’attaque de drones et de missiles de septembre 2019 contre le cœur de l’industrie pétrolière saoudienne.

L’Arabie saoudite et les États-Unis ont blâmé cette attaque, qui a temporairement réduit de moitié la production de pétrole saoudienne et a vu une flambée des prix du pétrole, sur l’Iran. Téhéran a nié être impliqué et les Houthis ont revendiqué l’agression, bien que les drones impliqués semblent être de fabrication iranienne.

«Ce sont des mesures de planification militaire prudentes qui permettent un accès temporaire ou conditionnel aux installations en cas d’urgence, et ne sont en aucun cas provocantes, ni ne constituent une extension de l’empreinte américaine dans la région, en général, ou dans le royaume d’Arabie saoudite, en particulier », a écrit Urban.

Le général de la marine américaine Frank McKenzie, chef du commandement central américain, s’est rendu lundi à Yanbu. Defence One et le Wall Street Journal, qui a voyagé avec McKenzie à Yanbu, ont d’abord rendu compte de la planification américaine. Les responsables saoudiens n’ont pas répondu à la demande de commentaires mardi.

Déjà, l’Arabie saoudite a payé pour des améliorations sur les sites et envisage davantage, a déclaré Urban. Tabuk abrite la base aérienne du roi Faisal, tandis que Taif abrite la base aérienne du roi Fahd.

Les États arabes du Golfe abritent une vaste gamme de bases militaires américaines, héritage de la guerre du Golfe de 1991 qui a vu les forces alliées américaines expulser l’Irak du Koweït, puis l’invasion de l’Afghanistan en 2001 et l’invasion de l’Irak en 2003. L’Amérique a retiré ses forces d’Arabie saoudite après les attentats du 11 septembre. Oussama ben Laden avait cité leur déploiement dans ses attaques contre les États-Unis

Déjà, le Commandement central américain a un quartier général avancé au Qatar. La 5e flotte de la marine américaine opère depuis le royaume insulaire de Bahreïn au large des côtes de l’Arabie saoudite. Le Koweït abrite le quartier général avancé de l’armée américaine, tandis que les Émirats arabes unis accueillent des aviateurs et des marins américains.

Ces endroits n’incluent pas non plus la présence des troupes américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie. L’ancien président Donald Trump a également déployé les premières troupes en Arabie saoudite depuis le 11 septembre en raison de préoccupations concernant l’Iran. Quelque 2 500 soldats américains utilisent désormais des avions de combat et des batteries de missiles Patriot à la base aérienne Prince Sultan au sud-est de Riyad.

L’ajout de ces sites saoudiens semble faire partie de ce que McKenzie a précédemment décrit au Congrès américain comme le «Western Sustainment Network», un nouveau système logistique conçu pour éviter les points d’étranglement maritimes, a déclaré Becca Wasser, membre du Center for une nouvelle sécurité américaine.

Ces emplacements n’auraient probablement pas stationné en permanence des troupes et pourraient permettre aux États-Unis de retirer leurs forces sur d’autres bases grâce à cette flexibilité, a-t-elle déclaré.

«Si nous essayons d’avoir une posture flexible où nous ne sommes pas liés à des bases permanentes, … vous allez devoir le soutenir avec un réseau logistique qui peut vous assurer que vous pouvez faire circuler des personnes et des armes au besoin», Dit Wasser.

De tels plans d’urgence existent déjà au Moyen-Orient, comme les accords qui accordent aux forces américaines le droit d’utiliser des bases à Oman dans certaines circonstances. Mais la côte ouest de l’Arabie saoudite offre également une distance supplémentaire par rapport à l’Iran, qui a investi massivement dans les missiles balistiques, les sanctions ayant exclu les ventes d’armes mondiales.

Le golfe Persique « serait des eaux contestées dans n’importe quel scénario de conflit armé avec l’Iran, donc vous regardez les endroits où vous déplaceriez vos forces alors qu’elles entreraient sur le théâtre après avoir été dans une zone contestée », a déclaré McKenzie aux journalistes à Yanbu. .

Pour l’Iran, des bases supplémentaires augmenteront probablement les soupçons de son gouvernement théocratique. Les tensions entre l’Iran et les États-Unis restent vives après le retrait unilatéral de Trump de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales en 2018, entraînant une série de confrontations croissantes.

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

On ne sait toujours pas comment les relations de Biden avec l’Arabie saoudite seront pendant sa présidence. Lors de sa campagne, Biden a qualifié le royaume de «paria» du meurtre de Khashoggi.

Cependant, l’Arabie saoudite et d’autres États arabes du Golfe restent les principaux clients de l’armement américain et comptent sur les États-Unis pour assurer la libre circulation du pétrole et des marchandises dans le détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe Persique.

Riyad a également fait l’objet d’une mystérieuse attaque aérienne samedi, que le département d’État américain sous Biden a condamné comme «une tentative de cibler des civils». On ne sait toujours pas s’il s’agissait d’un missile ou d’un drone utilisé dans l’attaque.

Les rebelles houthis du Yémen, qui avaient ciblé auparavant Riyad, ont nié être impliqués, bien que les pays arabes du Golfe aient imputé l’assaut aux rebelles. Un groupe jusque-là inconnu appelé la «Brigade de la vraie promesse» a déclaré qu’il avait mené l’attaque avec des «drones de terreur», sans fournir de preuves à l’appui de ses affirmations.

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/jongambrellAP.