Les États-Unis expliquent pourquoi l’Ukraine ne reçoit pas de missiles à plus longue portée

Kiev n’a pas besoin de missiles ATACMS pour ses opérations actuelles contre la Russie, a déclaré un haut responsable de la défense

Washington ne fournit pas à Kiev de missiles ATACMS à plus longue portée pour le moment car la plupart des cibles russes sont à portée d’autres armes, a expliqué un haut responsable du Pentagone.

L’évaluation a été faite mercredi par le sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, Colin Kahl, alors qu’il informait les médias de l’assistance militaire fournie à l’Ukraine.

“Nous estimons qu’ils n’ont pas actuellement besoin d’ATACMS pour desservir des cibles directement pertinentes pour le combat en cours”, il a dit. “C’est notre jugement pour le moment que nous devrions nous concentrer sur GMLRS, pas ATACMS.”

Les deux types de missiles peuvent être tirés par les lanceurs américains M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) et M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS), que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fournis à l’Ukraine.

Les projectiles GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) sont lancés en salves, sont plus petits et ont une portée allant jusqu’à 80 km.

Le système de missiles tactiques de l’armée MGM-140 (ATACMS) est un missile balistique de niveau tactique plus grand qui peut parcourir jusqu’à 300 km.

L’Ukraine a longtemps déclaré qu’elle souhaitait que les munitions ATACMS des États-Unis attaquent des cibles russes derrière la ligne de front. L’un des objets que les responsables ukrainiens ont déclaré vouloir détruire est le pont qui relie la Crimée à la Russie continentale.

Le pont est le plus long d’Europe et est principalement utilisé par les véhicules civils et les trains. Kiev affirme qu’il s’agit d’une cible militaire légitime car elle peut être utilisée pour acheminer des troupes et des fournitures militaires dans la péninsule, que l’Ukraine considère temporairement occupée par la Russie.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’est dit plus tôt préoccupé par le fait que fournir à l’Ukraine des missiles ATACMS pourrait aggraver le conflit et conduire à une guerre mondiale. Kahl a déclaré que la raison de ne pas les envoyer était purement militaire et basée sur les rapports que l’Ukraine fournit aux États-Unis.

Les programmes d’aide de Washington sont conçus de manière à permettre aux troupes ukrainiennes de continuer à se battre à long terme et de faire fonctionner les systèmes d’armes fournis, a déclaré le sous-secrétaire. L’Ukraine ne recevra peut-être pas des milliards de dollars d’aide internationale “10 ans à partir de maintenant, ou 20 ans à partir de maintenant,” il ajouta.