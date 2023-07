Les États-Unis expliquent pourquoi l’Ukraine ne peut pas rejoindre l’OTAN maintenant — RT World News

Une « voie de réforme » pour Kiev sera tracée à un moment donné, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan

Permettre à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN pour le moment dirigerait le bloc militaire dirigé par les États-Unis « dans une guerre avec la Russie », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

UN « Voie de réforme pour l’Ukraine » devenir membre de l’OTAN sera élaboré mais «Je ne peux pas mettre un calendrier dessus,», a déclaré Sullivan aux journalistes mardi lors du sommet du bloc dans la capitale lituanienne, Vilnius.

« Aujourd’hui, nous n’allons pas définir comment la guerre [between Ukraine and Russia ends]nous n’allons pas donner la définition de cela », a déclaré Sullivan. Il a ajouté que «il y a eu des circonstances historiques où vous avez vu différentes façons d’aborder cette question.

Sullivan a également parlé de l’ordre du jour des pourparlers entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky, qui doivent avoir lieu lors de l’événement à Vilnius. Les deux dirigeants discuteront «comment les États-Unis, aux côtés de nos… partenaires, sont prêts à prendre des engagements à long terme pour aider l’Ukraine à se défendre maintenant et à dissuader toute agression future », il a dit.

Lors d'une interview avec CNN dimanche, Biden a fait valoir qu'il était « prématuré » parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ajoutant que Kiev doit procéder à davantage de réformes et parvenir à « démocratisation » avant de pouvoir faire partie du bloc.















Mardi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Ukraine ne recevrait pas de feuille de route claire pour rejoindre le bloc lors du sommet dans la capitale lituanienne. Au lieu de cela, il a annoncé que les membres ne pouvaient que « supprimer l’exigence d’un plan d’action pour l’adhésion (MAP) », ce qui, en théorie, accélérerait l’adhésion de l’Ukraine en en faisant un processus en une seule étape au lieu d’un processus en deux étapes.

Zeleksky a écrit plus tard sur Telegram que son gouvernement avait reçu « signaux » ce « il n’y a pas de délai pour l’invitation [or for] l’adhésion de l’Ukraine » dans le texte de la déclaration finale pour le sommet de l’OTAN, qui est actuellement en cours de rédaction.

Le dirigeant ukrainien a qualifié la situation « absurde, » affirmant que l’OTAN « indécision » était un signe du bloc « faiblesse. »

Les commentaires ne sont pas passés inaperçus auprès de l’OTAN, un haut diplomate anonyme d’Europe centrale ayant déclaré à Politico que Zelensky « va trop loin ». « Je pense que ce n’est pas une approche réfléchie et juste [from] le dirigeant ukrainien », il ajouta.

Une autre personne familière avec le projet actuel de déclaration de l’OTAN a déclaré à Politico que le bloc avait envoyé un signal fort à l’Ukraine selon lequel le libellé du communiqué était presque définitif et que le gouvernement de Zelensky devrait l’accepter.

Moscou, qui considère l’OTAN comme hostile et s’oppose vigoureusement à son expansion vers l’est, a souligné la volonté de Kiev de rejoindre l’alliance parmi les principales raisons du lancement de son opération militaire contre l’Ukraine en février 2022.