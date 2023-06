Les États-Unis expédieront à l’Ukraine 500 millions de dollars supplémentaires d’équipement militaire lors du dernier tirage

L’administration Biden fournira à l’Ukraine une puissance de feu de 500 millions de dollars, comme les véhicules de combat d’infanterie Bradley et les véhicules blindés de transport de troupes Stryker, en puisant à nouveau dans son propre stock d’équipements militaires, ont déclaré mardi des responsables du Pentagone.

L’autorisation est le 41e retrait par l’administration Biden d’équipements militaires des stocks du ministère de la Défense destinés à l’Ukraine depuis août 2021 alors que Kiev tentait de combattre une force d’invasion russe. Alors que M. Biden a pris soin de ne pas affronter directement les forces russes, les États-Unis sont de loin le plus gros fournisseur militaire de l’Ukraine depuis le début de l’invasion en février 2022.

« Il est destiné à leur permettre de soutenir ce combat dans lequel ils se trouvent, » Air Force Brig. Le général Patrick Ryder, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré aux journalistes. « Au milieu des combats, on peut s’attendre à ce que l’équipement soit endommagé et que l’équipement soit détruit. »

En plus des Bradley et des Stryker, le dernier retrait comprend davantage de munitions pour le système ukrainien de défense aérienne Patriot et les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), ainsi que des dispositifs de démolition pour le franchissement d’obstacles, des roquettes antichars et du matériel de déminage.

« Ce programme d’assistance à la sécurité soutiendra les opérations de contre-offensive en cours de l’Ukraine avec des équipements directement adaptés aux besoins de l’Ukraine sur le champ de bataille aujourd’hui », a déclaré mardi le secrétaire d’État Antony J. Blinken dans un communiqué.

Le ministère de la Défense a insisté mardi sur le fait qu’il n’y avait aucun lien entre le dernier retrait et la stupéfiante rébellion du commandant du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin et la marche avortée sur Moscou ce week-end. M. Prigozhin s’est enfui en Biélorussie et le sort de sa puissante force mercenaire est encore incertain.

« La situation sécuritaire à l’intérieur de la Russie est une affaire russe interne », a déclaré le général Ryder. «Nous n’avons pas été impliqués dans ce [and] nous n’interviendrons pas. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et nous ne cherchons pas le conflit avec la Russie.

Le différend houleux entre M. Prigozhin et de hauts responsables militaires russes, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le général Valery Gerasimov, chef d’état-major russe, ne semble pas avoir changé jusqu’à présent la dynamique de la lutte en Ukraine, où des enfouis Les forces russes tentent de repousser une nouvelle contre-offensive ukrainienne dans le sud et l’est, ont déclaré des responsables.

« Rien n’indique qu’ils sont prêts à abandonner ce combat et à retourner en Russie », a déclaré le général Ryder.