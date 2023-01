Les États-Unis expédient discrètement des armes d’Israël vers l’Ukraine – NYT

Cette décision a attisé les inquiétudes des responsables israéliens, qui ont jusqu’à présent refusé d’envoyer des armes à Kiev

L’armée américaine fournit à l’Ukraine des centaines de milliers de cartouches d’artillerie tirées de stocks basés en Israël, selon le New York Times. Le Pentagone serait “brouillage” trouver des munitions alors que les forces ukrainiennes continuent d’épuiser leur arsenal.

Le Pentagone s’est inspiré d’un “un stock vaste mais peu connu de munitions américaines en Israël pour aider à répondre au besoin urgent d’obus d’artillerie de l’Ukraine”, a rapporté le Times mardi, citant plusieurs responsables israéliens et américains anonymes. Bien que l’on ne sache pas quand l’accord a été conclu, Israël a accepté d’autoriser Washington à se procurer quelque 300 000 obus de 155 millimètres dans des entrepôts situés sur son territoire.

“Environ la moitié des 300 000 cartouches destinées à l’Ukraine ont déjà été expédiées en Europe et seront éventuellement livrées via la Pologne”, a-t-il ajouté. a ajouté le Times.

Bien que le stock en Israël soit destiné à être utilisé dans les conflits américains au Moyen-Orient, dont plusieurs continuent de mijoter, le Pentagone a été contraint de chercher de nouvelles fournitures d’armes alors que les troupes ukrainiennes souffleraient environ 90 000 obus par mois – deux fois le taux produit par États-Unis et Europe réunis.

Les États-Unis ont envoyé ou autorisé l’expédition d’un peu plus d’un million de cartouches de 155 millimètres vers l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie en février dernier. “Une part conséquente” de cela a été extrait des inventaires existants en Corée du Sud et en Israël, a déclaré un haut responsable américain au Times, sans toutefois préciser le total provenant de chacun.

Alors que les responsables israéliens “préoccupations initialement exprimées” sur le projet de puiser dans les stocks de leur propre pays, estimant que cela pourrait suggérer qu’Israël est “complice de l’armement de l’Ukraine” le gouvernement a finalement accepté à la condition que le Pentagone reconstitue les armements. Washington s’est en outre engagé à “expédier immédiatement des munitions en cas d’urgence grave”, dit le Times.

Israël entretient des liens avec l’Ukraine et la Russie, et a cherché à marcher sur une corde raide diplomatique entre les deux États en conflit depuis que les combats ont éclaté l’année dernière. Bien qu’il ait proposé d’aider à négocier des pourparlers de paix et fourni plusieurs séries d’aide humanitaire à Kiev, Israël a largement refusé de se joindre à ses alliés occidentaux pour armer l’Ukraine ou sanctionner l’économie russe, craignant que de telles actions hostiles ne nuisent aux relations avec Moscou.

Sous le président Joe Biden, les États-Unis ont autorisé quelque 25 milliards de dollars d’aide militaire directe à Kiev, acceptant récemment d’envoyer 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley et une gamme d’autres armes dans son dernier paquet d’armes de 3 milliards de dollars. Cependant, les responsables ukrainiens ont continué à réclamer du matériel supplémentaire et exhortent maintenant Washington et ses alliés européens à envoyer des chars de combat principaux et de meilleures défenses aériennes, entre autres armes. Alors que les États-Unis ont jusqu’à présent refusé leurs demandes de chars, les chefs militaires du “Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine”, qui comprend des membres de l’OTAN, se réuniront vendredi à la base aérienne allemande de Ramstein pour discuter de l’éventuelle expédition d’armes plus lourdes.