Quiconque se rend aux États-Unis devra bientôt présenter la preuve d’un test négatif pour le COVID-19, ont annoncé mardi les responsables de la santé.

L’exigence des Centers for Disease Control and Prevention s’étend sur une exigence similaire annoncée à la fin du mois dernier pour les passagers en provenance du Royaume-Uni. La nouvelle commande prend effet dans deux semaines.

Le COVID est déjà répandu aux États-Unis, avec plus de 22 millions de cas signalés à ce jour, dont plus de 375 000 décès. Les nouvelles mesures sont conçues pour essayer d’empêcher les voyageurs d’introduire de nouvelles formes de virus qui, selon les scientifiques, peuvent se propager plus facilement.

L’ordonnance du CDC s’applique aux citoyens américains ainsi qu’aux voyageurs étrangers. L’agence a déclaré qu’elle avait reporté la date d’entrée en vigueur jusqu’au 26 janvier pour donner aux compagnies aériennes et aux voyageurs le temps de se conformer.

Les voyages internationaux aux États-Unis ont déjà été décimés par les restrictions pandémiques mises en place en mars dernier qui ont interdit à la plupart des étrangers d’Europe et d’autres régions. Les voyages d’étrangers aux États-Unis et d’Américains vers des destinations internationales en décembre ont diminué de 76% par rapport à un an plus tôt, selon le groupe commercial Airlines for America.

Les nouvelles restrictions obligent les passagers aériens à passer un test COVID-19 dans les trois jours suivant leur vol à destination des États-Unis et à fournir une preuve écrite du résultat du test à la compagnie aérienne. Les voyageurs peuvent également fournir des documents attestant qu’ils ont eu l’infection dans le passé et qu’ils ont récupéré.

Les compagnies aériennes sont tenues d’empêcher les passagers d’embarquer s’ils n’ont pas la preuve d’un test négatif.

«Les tests n’éliminent pas tous les risques», a déclaré le directeur du CDC, Robert R. Redfield, dans un communiqué. « Mais lorsqu’il est combiné avec une période de séjour à la maison et des précautions quotidiennes comme le port de masques et la distance sociale, cela peut rendre les voyages plus sûrs, plus sains et plus responsables en réduisant la propagation dans les avions, dans les aéroports et sur les destinations. »

‘Une approche raisonnable’

L’ordonnance du CDC est «une approche raisonnable» pour réduire le risque de nouvelles variantes étrangères entrant aux États-Unis, a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown.

Il est probable que la version récemment identifiée du virus du Royaume-Uni soit «probablement dans tous les États ou dans la plupart des États. Cela ne fera rien pour cela », a déclaré Jha. Jusqu’à présent, 10 États ont signalé 72 cas de la variante.

Mais le nouvel ordre pourrait arrêter ou diminuer la propagation d’autres nouvelles versions du virus, comme celle récemment identifiée en Afrique du Sud.

«J’imagine que d’autres pays vont nous imposer (des tests avant vol)», a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes ont fait pression pour que les tests avant vol remplacent les larges restrictions de voyage entre les États-Unis et le reste du monde. Dans certains cas, ils ont fait en sorte que les passagers évitent les quarantaines après leur arrivée en se faisant tester avant leur vol.

Les tests «sont essentiels pour débloquer les frontières internationales et rouvrir en toute sécurité les voyages mondiaux», a déclaré Nicole Carriere, porte-parole d’United Airlines, l’un des trois principaux transporteurs américains qui desservent l’Europe et l’Asie.

D’autres disent que la commande du CDC est peu susceptible de provoquer un pic immédiat des voyages internationaux.

«Les gens sont encouragés par leurs autorités de santé publique à ne pas voyager, même à l’intérieur du pays», a déclaré Henry Hartevedlt, analyste de voyages pour Atmosphere Research Group.

Il ne s’attend pas à ce que les voyages aériens reprennent avant l’été, lorsque davantage de personnes auront été vaccinées.