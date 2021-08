Les États-Unis exigeront que les visiteurs étrangers soient «complètement vaccinés» contre Covid-19 dans le cadre du plan proposé par la Maison Blanche – RT USA News

L’administration Biden travaille sur un plan pour exiger que les étrangers souhaitant se rendre légalement aux États-Unis soient entièrement vaccinés contre Covid, comme condition préalable à la levée des restrictions de voyage existantes imposées au début de la pandémie.

Une partie d’un plan de réouverture des voyages vers le reste du monde comprend « une approche progressive qui, au fil du temps, signifiera, à quelques exceptions près, que les ressortissants étrangers voyageant aux États-Unis (de tous les pays) doivent être complètement vaccinés » a déclaré mercredi à Reuters un responsable de l’administration anonyme. Le nouveau système devrait être en place avant que la Maison Blanche ne décide de lever les restrictions de voyage imposées en mars 2020, en tant que réponse initiale à la pandémie de Covid-19.

En vertu des règles existantes, toute personne ayant visité le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’espace Schengen de l’UE, l’Irlande ou le Royaume-Uni dans les deux semaines suivant son voyage aux États-Unis est interdite d’entrée. Les voyageurs aériens à l’arrivée doivent présenter la preuve d’un test Covid-19 négatif datant de moins de trois jours, quel que soit leur statut vaccinal.

On ne savait pas non plus quand les restrictions pourraient être levées, les responsables de l’industrie du transport aérien ayant déclaré à Reuters qu’il faudrait « au moins des semaines et potentiellement des mois. »

Parmi les questions encore en discussion, il y a la question de savoir quelle preuve de vaccination serait acceptée et si les vaccins non autorisés par les régulateurs américains seraient reconnus dans le cadre de l’accord. Seuls trois vaccins – fabriqués par Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson – sont actuellement autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Rupture de l’AP : L’administration Biden s’efforce d’exiger que tous les visiteurs étrangers aux États-Unis soient vaccinés contre le COVID-19. On ne sait pas si cela s’applique aux migrants qui entrent en dehors des ports d’entrée officiels. – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 4 août 2021

Les critiques ont noté qu’il reste également difficile de savoir si les règles s’appliqueraient aux migrants qui traversent illégalement la frontière. Jusqu’à présent en 2021, la patrouille frontalière a appréhendé plus de 1,1 million de personnes. Alors que les centres de détention à la frontière elle-même sont débordés, les migrants sont remis à des ONG et transportés à l’intérieur du pays.

Il est récemment apparu que beaucoup d’entre eux ont été testés positifs pour Covid-19, et des milliers ont été libérés sans date d’audience, sans se soucier de vérifier auprès des autorités de leur destination finale.

Pendant ce temps, citant la propagation de la variante Delta du virus, les autorités sanitaires américaines ont réimposé les mandats de masque pour une grande partie du pays. Certains États, gouvernements locaux et entreprises ont également commencé à rendre obligatoire la vaccination pour tout ou partie de leurs employés, tandis que la ville de New York est devenue la première du pays à exiger une carte de vaccination pour entrer dans les restaurants et les lieux de divertissement intérieurs.





