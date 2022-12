Les États-Unis exigeront que les passagers des compagnies aériennes en provenance de Chine soient testés négatifs pour Covid

L’administration Biden exigera que les passagers des compagnies aériennes en provenance de Chine soient testés négatifs pour Covid avant d’entrer aux États-Unis, car l’inquiétude grandit quant au fait que la transmission généralisée du virus dans le pays le plus peuplé du monde pourrait entraîner de nouvelles variantes, ont déclaré mercredi des responsables fédéraux de la santé.

Tous les voyageurs âgés de deux ans et plus originaires de Chine, de Hong Kong ou de Macao devront se faire tester pour Covid deux jours avant leur départ pour les États-Unis, ont déclaré les responsables américains de la santé. Les exigences, qui s’appliquent indépendamment de la nationalité et du statut vaccinal, commencent le 5 janvier.

Les exigences de test surviennent alors que la Chine lutte contre une épidémie majeure de virus après avoir assoupli sa politique stricte de zéro-Covid à la suite des troubles sociaux du début de cette année.

Les États-Unis disposent d’informations limitées sur la situation sanitaire en Chine, ont déclaré les responsables. Les tests ont diminué à travers le pays et on ne sait pas quelles variantes circulent en Chine car les données de surveillance génomique sont également limitées, selon les responsables.

“La récente augmentation rapide de la transmission en Chine augmente le potentiel d’émergence de nouvelles variantes”, a déclaré l’un des responsables.

Les Centers for Disease Control and Prevention étendent leur programme qui surveille les voyageurs pour les nouvelles variantes de Covid pour inclure les aéroports de Los Angeles et Seattle. Le programme de surveillance comprendra désormais sept aéroports et couvrira environ 500 vols hebdomadaires, dont 290 vols en provenance de Chine et des environs, ont indiqué les responsables de la santé.