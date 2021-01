Les États-Unis demanderont bientôt aux passagers des compagnies aériennes de prouver qu’ils ont récemment été testés négatifs pour Covid-19 avant de s’envoler pour le pays, selon des personnes informées du plan.

La mesure, qui vise à freiner la propagation de la maladie, intervient alors que de nouveaux cas atteignent des records.

L’exigence des Centers for Disease Control and Prevention de tests Covid négatifs, rapportée plus tôt par le Wall Street Journal, pourrait entrer en vigueur le 26 janvier, selon l’une des personnes. Le CDC, le département d’État et le département des transports n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le mois dernier, le CDC a commencé à exiger des tests Covid négatifs pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, car une souche plus contagieuse du virus y a été détectée, bien qu’elle ait depuis été découverte aux États-Unis.

Les voyages aériens internationaux restent extrêmement déprimés en raison du virus et des restrictions de voyage qui interdisent à de nombreux étrangers d’entrer aux États-Unis

Les arrivées internationales de décembre par avion ont diminué de 76% par rapport à l’année précédente, les arrivées de non-citoyens en baisse de 83%, selon Airlines for America, un groupe commercial qui représente la plupart des grandes compagnies aériennes américaines.