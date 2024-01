Les Etats-Unis exigent une enquête israélienne « urgente » sur la mort d’un enfant palestino-américain | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les États-Unis ont exhorté Israël à ouvrir une enquête sur la mort de Tawfiq Ajaq, un Palestinien-Américain de 17 ans qui, selon les autorités palestiniennes, a été tué par les troupes israéliennes en Cisjordanie occupée.

Lors d’une conférence de presse lundi à Washington, le porte-parole du Département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré aux journalistes que les États-Unis étaient « dévastés par ce meurtre » et continuaient de « collaborer étroitement avec le gouvernement israélien pour obtenir autant d’informations que possible ».

“Nous avons demandé une enquête urgente pour déterminer les circonstances de sa mort”, a déclaré Patel. Il a ajouté que le chef du Bureau américain des affaires palestiniennes avait rendu visite à la famille d’Ajaq pour lui présenter ses condoléances et qu’il continuerait à les aider en collaboration avec l’ambassade américaine à Jérusalem.

Ajaq est né à Gretna, en Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, et a été amené en Cisjordanie par ses parents l’année dernière.

Le parent d’Ajaq, Joe Abdel Qaki, a déclaré que Tawfiq et un ami faisaient un barbecue dans un champ du village lorsqu’il a été abattu.

S’exprimant lors des funérailles de son fils samedi, le père de Tawfiq, Hafez Ajaq, a déclaré que les forces israéliennes en Cisjordanie occupée étaient des « machines à tuer ».

La police israélienne a déclaré avoir reçu vendredi un rapport concernant une « décharge d’arme à feu, impliquant apparemment un agent des forces de l’ordre en congé, un soldat et un civil ».

La police n’a pas identifié l’auteur du coup de feu, même si elle a déclaré que les tirs visaient des personnes « prétendument engagées dans des activités de jets de pierres le long de l’autoroute 60 », la principale artère nord-sud de la Cisjordanie occupée.

« Ce n’est pas la première fois que Défense des Enfants Palestine n’est pas en mesure de confirmer si un colon ou un soldat a tué un enfant. L’un aide et encourage l’autre », a déclaré Miranda Cleland, chargée de plaidoyer à Defense for Children Palestine, dans un article sur X.

Tawfiq est un enfant américain qui a été pourchassé et abattu par un colon israélien, PUIS les forces israéliennes se sont arrêtées et ont continué à tirer. ce n’est pas la première fois @DCIPalestine n’a pas été en mesure de confirmer si un colon ou un soldat a tué un enfant. L’un aide et encourage l’autre. https://t.co/hvwD8LYuZM – Miranda Cleland (@MirandaCleland) 20 janvier 2024

Au moins 369 personnes ont été tuées par les troupes israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée depuis octobre, dont 95 enfants.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a également noté que 2023 a été l’année la plus meurtrière pour les enfants en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées, avec 124 enfants palestiniens et six enfants israéliens tués depuis le début de l’année.

Mustafa Barghouti, secrétaire général du parti Initiative nationale palestinienne, a déclaré à Al Jazeera que les raids et attaques croissants en Cisjordanie occupée sont une tentative d’Israël de réoccuper « complètement » le territoire.

«C’est un message clair de [Israeli Prime Minister Benjamin] Netanyahu », a déclaré Barghouti. « Il dit qu’il n’y a plus de place pour une autorité palestinienne indépendante ici. Il réoccupe la Cisjordanie comme il tente de réoccuper Gaza.»