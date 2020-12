Les États-Unis exigeront que les passagers aériens en provenance du Royaume-Uni fournissent un test de coronavirus négatif dans les 72 heures suivant le départ, ont annoncé jeudi les Centers for Disease Control.

Cette décision intervient alors qu’un nombre croissant de pays interdisaient les voyageurs britanniques au milieu de la propagation rapide d’une nouvelle variante du coronavirus à Londres et ailleurs.

Plus tôt cette semaine, le Canada et des dizaines d’autres pays ont annoncé de nouvelles restrictions sur les voyageurs britanniques après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la variante du coronavirus pourrait être 70% plus transmissible et entraîne une propagation extrêmement rapide des infections à Londres et dans les environs.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré plus tôt cette semaine que si une analyse préliminaire au Royaume-Uni suggère que la nouvelle variante est « nettement plus transmissible », rien n’indique que les infections sont plus graves. Les experts ont cependant averti que même si la variante n’était pas plus mortelle, elle entraînerait probablement une augmentation des infections, des hospitalisations et des décès liés au virus.

L’ordre, que le président Donald Trump devrait signer vendredi, entrera en vigueur le 28 décembre, selon le CDC.

« Cette exigence de test supplémentaire renforcera notre protection du public américain pour améliorer sa santé et sa sécurité et assurer des voyages internationaux responsables », a déclaré le CDC dans un communiqué. « Ce nouvel ordre est conforme aux mesures qui ont été prises jusqu’à présent pour augmenter notre capacité à détecter et à contenir le COVID-19 de manière proactive et agressive. »

Contribuant: Deirdre Shesgreen, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press