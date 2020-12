ATLANTA (AP) – Les États-Unis exigeront que les passagers aériens britanniques passent un test COVID-19 négatif avant leur vol, ont annoncé jeudi les Centers for Disease Control and Prevention.

Les États-Unis sont le dernier pays à annoncer de nouvelles restrictions de voyage en raison d’une nouvelle variante du coronavirus qui se propage en Grande-Bretagne et ailleurs.

Les passagers aériens du Royaume-Uni devront subir des tests COVID-19 négatifs dans les trois jours suivant leur voyage et fournir les résultats à la compagnie aérienne, a déclaré le CDC dans un communiqué. L’agence a déclaré que la commande serait signée vendredi et entrerait en vigueur lundi.

Si un passager choisit de ne pas passer un test, la compagnie aérienne doit refuser l’embarquement au passager », a déclaré le CDC dans son communiqué.

L’agence a déclaré qu’en raison des restrictions de voyage en place depuis mars, les voyages aériens vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni sont déjà en baisse de 90%.

Le week-end dernier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la nouvelle variante du coronavirus semblait se propager plus facilement que les précédentes et se déplaçait rapidement à travers l’Angleterre. Des dizaines de pays ont depuis interdit les vols en provenance du Royaume-Uni

Mais Johnson a souligné qu ‘«il n’y a aucune preuve suggérant qu’il est plus mortel ou provoque une maladie plus grave», ou que les vaccins seront moins efficaces contre lui.

Cette semaine, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que trois compagnies aériennes proposant des vols réguliers de Londres à New York – British Airways, Delta et Virgin Atlantic – avaient accepté d’exiger des passagers qu’ils passent un test COVID-19 avant de monter dans l’avion.

La Grande-Bretagne subit une pression considérable depuis que le mot de la nouvelle variante du virus a été rendu public. Une quarantaine de pays ont imposé des interdictions de voyage à la Grande-Bretagne, laissant la nation insulaire de plus en plus isolée, après que Johnson ait averti que la nouvelle variante du virus pourrait être 70% plus contagieuse.

La France a assoupli son interdiction liée au coronavirus aux camions britanniques mardi après une impasse de deux jours qui avait bloqué des milliers de conducteurs et fait craindre une pénurie de nourriture de Noël au Royaume-Uni

Les autorités françaises, qui avaient imposé l’interdiction d’essayer de protéger le continent de la nouvelle variante du virus qui circule à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, ont déclaré que les chauffeurs-livreurs pouvaient entrer par ferry ou tunnel à condition qu’ils présentent la preuve d’un test négatif pour le virus. .

Mais les restrictions françaises étaient particulièrement inquiétantes, étant donné que la Grande-Bretagne dépend fortement de ses liens commerciaux transmanche avec le continent pour se nourrir à cette période de l’année.