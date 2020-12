Les États-Unis commenceront à exiger des personnes qui arrivent du Royaume-Uni un test négatif pour Covid-19 pas plus de 72 heures avant le départ, a déclaré le CDC dans un communiqué jeudi soir.

Le CDC a déclaré que les passagers devraient fournir aux compagnies aériennes la documentation de leurs résultats de laboratoire provenant de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et des tests d’antigène.

Les compagnies aériennes devraient également confirmer que les passagers ont été testés négatifs avant l’embarquement, a déclaré l’agence. Ils devraient également empêcher les passagers d’embarquer s’ils refusent de passer un examen.

Le CDC a déclaré que le président Donald Trump signerait la commande vendredi, jour de Noël. Il entrera en vigueur à partir de lundi.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a déclaré avoir identifié une nouvelle souche de Covid-19 qui semble se propager plus rapidement. Des dizaines de pays ont rapidement restreint les voyages depuis le Royaume-Uni dans le but d’empêcher la souche d’entrer dans leurs propres frontières.

Les États-Unis avaient déjà restreint les voyages depuis le Royaume-Uni en mars, à l’exception des étrangers qui étaient dans le pays au cours des deux dernières semaines.

