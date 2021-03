Les États-Unis exigent que le statut de tous les détenus syriens soit rendu public

NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis ont exigé mardi que le statut des dizaines de milliers de civils détenus en Syrie pendant les 10 ans du conflit dans le pays soit rendu public et que les corps de ceux qui sont morts soient rendus à leurs proches.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a fait cette demande lors d’une réunion informelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les droits de l’homme en Syrie, où elle a dénoncé la «brutalité» et les «souffrances indicibles» causées par le régime du président syrien Bashar Assad et les «atrocités effroyables» qu’il a commis.

«Le régime d’Assad continue d’emprisonner des dizaines de milliers de Syriens innocents – femmes et enfants, personnes âgées, médecins et prestataires, journalistes, défenseurs des droits humains», a-t-elle déclaré. «Au moins 14 000 Syriens auraient été torturés et des dizaines de milliers auraient disparu de force.»

Sa demande de statut de détenu et de restitution des corps «avec l’heure, le lieu et la cause du décès» fait suite à la publication lundi d’un nouveau rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies sur la Syrie selon laquelle le gouvernement syrien a arbitrairement arrêté et détenu des individus et commis « crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de la détention. » D’autres parties au conflit ont également commis des crimes en privant illégalement et arbitrairement des individus de leur liberté, a-t-il déclaré.

Depuis le début du conflit en Syrie en mars 2011 avec des manifestations antigouvernementales qui ont conduit à une guerre civile, des groupes rivaux ont été accusés d’atrocités. Ils dirigent des prisons où de larges violations sont signalées contre des détenus.

Le conflit syrien a tué près d’un demi-million de personnes, déplacé la moitié des 23 millions d’habitants d’avant-guerre du pays, dont 5 millions de réfugiés à l’étranger. De grandes parties de la Syrie sont détruites et des dizaines de milliers de personnes vivent toujours dans des colonies de tentes.

Thomas-Greenfield a déclaré que «les États-Unis soutiennent le peuple syrien, la société civile syrienne et un large groupe de partenaires internationaux pour exiger des comptes et soutenir une solution politique», conformément à une résolution du Conseil de sécurité adoptée en décembre 2015 qui a approuvé à l’unanimité une route. carte de la paix en Syrie adoptée à Genève le 30 juin 2012.

Il a été approuvé par les représentants des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l’Union européenne, de la Turquie et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité – les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne.

La feuille de route appelle à un processus politique dirigé par la Syrie commençant par la création d’un organe directeur de transition, suivi de la rédaction d’une nouvelle constitution et se terminant par des élections supervisées par l’ONU. Fin janvier, l’envoyé spécial de l’ONU Geir Pedersen a exprimé sa déception que cinq séries de pourparlers n’aient pas abouti au début de la rédaction d’une nouvelle constitution, laissant entendre que la délégation du gouvernement syrien était responsable du manque de progrès.

L’ambassadeur allemand à l’ONU, Christoph Heusgen, a déclaré qu’une résolution politique doit être conforme à la résolution de 2015, « mais cette solution politique ne peut être trouvée que si la Russie, en particulier, fait pression sur le régime pour qu’il accepte une véritable solution politique. »

Il a qualifié le veto de la Russie et de la Chine d’une résolution de l’ONU qui aurait maintenu plus d’un point de passage frontalier pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la Syrie «inhumain». Et il a dit « qu’il reste très décevant que la Russie ait empêché la Cour pénale internationale » d’enquêter sur d’éventuels crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Syrie, soulignant que la responsabilité est la clé de la réconciliation.

Le conseiller principal russe Stepan Kuzmenkov, dont le pays est l’allié le plus important de la Syrie, a rejeté les «accusations, mensonges et conjectures non vérifiés» sur les droits humains du pays.

Il a dit qu’il était « dommage » que les orateurs n’aient pas parlé des vrais problèmes auxquels la Syrie et son gouvernement ont été confrontés – la lutte contre les « groupes terroristes » en particulier dans le nord-ouest d’Idlib et « l’occupation illégale de son territoire par les États-Unis. États et la violation de ses ressources naturelles. »

«La réunion d’aujourd’hui n’a rien à voir avec la coopération internationale dans la promotion et la protection des droits de l’homme», a déclaré Kuzmenkov. «En conséquence, la discussion qui nous est imposée ne peut aider à stabiliser la situation en Syrie ou les efforts internationaux pour trouver un règlement dans ce pays.»

Mazen Darwish, président du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression, a appelé à un cessez-le-feu à l’échelle nationale et à une réunion urgente sous l’égide du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres de tous les pays concernés par le conflit syrien pour élaborer une feuille de route pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité de 2015 «dans son intégralité».

Il a dit à l’assemblée par liaison vidéo qu’il fallait également mettre fin à la peine de mort, dresser une liste et inspecter tous les lieux de détention et tous les détenus, et libérer toutes les personnes détenues arbitrairement, «d’abord et avant tout» les femmes, les enfants, les malades et les âgé.

«Il ne peut y avoir de paix durable en Syrie sans justice transitionnelle», a souligné Darwish.

«Toute tentative de parvenir à un accord politique garantissant l’intérêt des seigneurs de guerre, sans tenir compte des griefs des victimes qui veulent simplement que justice soit faite, ne mènera finalement qu’à une nouvelle guerre de vengeance», a-t-il averti.