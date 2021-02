Washington a exigé la libération immédiate des responsables du gouvernement du Myanmar après que le chef civil de facto Aung San Suu Kyi et d’autres auraient été détenus par l’armée avant la première réunion du nouveau parlement.

«Les États-Unis se déclarent gravement préoccupés par les informations selon lesquelles l’armée birmane aurait détenu plusieurs dirigeants civils et dirigeants de la société civile. L’armée doit annuler ces actions immédiatement », Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi dans un communiqué.

Il a appelé les chefs militaires à « le respect » les résultats de l’élection du 8 novembre au Myanmar, qui a vu le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi obtenir la majorité absolue dans un coup porté au Parti de la solidarité et du développement de l’Union soutenu par l’armée.

Aussi sur rt.com L’armée birmane dit qu’elle prend le contrôle du pays depuis 1 an et déclare l’état d’urgence en raison d’une fraude électorale présumée

La décision de l’armée birmane de déclarer l’état d’urgence, citant des allégations de fraude électorale, a également suscité une condamnation sévère de l’ONU. Le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, a dénoncé la prise de contrôle au nom de l’intégrité électorale comme «Un coup dur pour la réforme démocratique», exhortant «Tous les dirigeants» promouvoir la démocratie à travers «Dialogue significatif», tout en s’éloignant de la violence.

L’un des dirigeants de la communauté rohingya au Bangladesh, qui accueille actuellement environ 860 000 réfugiés de la minorité ethnique du Myanmar, a lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle prenne des mesures urgentes face aux événements.

Lire la suite La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et de hauts responsables DÉTENUS au milieu des craintes d’un coup d’État militaire – Rapports

«Nous exhortons la communauté mondiale à se manifester et à restaurer la démocratie à tout prix», Dil Mohammad, qui a représenté les musulmans rohingyas dans les pourparlers de rapatriement avec le gouvernement du Myanmar, a déclaré, cité par Reuters.

La répression de 2017 par l’armée birmane a provoqué un exode massif des Rohingyas vers les pays voisins, la majorité des réfugiés s’installant dans des camps du Bangladesh. La campagne militaire a suscité des accusations de nettoyage ethnique et de génocide, qui ont été catégoriquement démenties par le gouvernement du Myanmar. Suu Kyi, qui s’est imposée comme une championne de la démocratie et une icône internationale de la résistance pacifique, a été critiquée après avoir pris le parti de l’armée de son pays, rejetant les accusations portées devant la Cour internationale de justice de La Haye en décembre 2019. Bien que 1991 Le lauréat du prix Nobel de la paix a admis que «Force disproportionnée» aurait pu être utilisé envers la minorité, elle a insisté sur le fait que la campagne visait à «Insurgés» et « les terroristes, » et non un groupe ethnique.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!