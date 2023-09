Les États-Unis exigent la protection des civils alors que des milliers de personnes quittent le Haut-Karabakh

Alors que Bakou est sur le point de réaffirmer son autorité sur l’ensemble de la région, qu’elle a reprise lors d’une brève guerre en 2020 après des décennies de contrôle arménien, certains responsables locaux ont prédit que l’ensemble de la population du Haut-Karabakh – au nombre d’environ 120 000 – pourrait finir par tenter d’évacuer. , craignant le génocide et refusant de vivre en Azerbaïdjan.

GORIS, Arménie — Alors que des milliers d’Arméniens de souche fuyaient mardi la région contestée du Haut-Karabakh, la chef de l’Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, a appelé l’Azerbaïdjan à protéger les droits des civils dans la région et à permettre l’accès des ressortissants internationaux. des observateurs et des organisations humanitaires.

Power, qui s’est rendue en Arménie pour promettre le soutien des États-Unis, a cité des « rapports très troublants » faisant état de violences perpétrées par les forces azerbaïdjanaises contre des civils, et elle a appelé le gouvernement du président Ilham Aliyev à « maintenir le cessez-le-feu et à prendre des mesures concrètes pour protéger les droits des citoyens ». civils au Haut-Karabakh.

La région est reconnue internationalement comme le territoire souverain de l’Azerbaïdjan, mais elle est contestée depuis des décennies, depuis que l’Arménie en a pris le contrôle lors d’une guerre à la fin des années 1980 et au début des années 1990, au milieu de l’effondrement de l’Union soviétique. L’Azerbaïdjan a repris la majeure partie du territoire pendant la guerre de 2020, mais un cessez-le-feu négocié par la Russie a laissé incertain le sort de milliers d’Arméniens de souche, y compris les habitants de la capitale, Stepanakert.

L’incapacité des forces de maintien de la paix russes à contrôler la situation reflète l’instabilité croissante dans des pays qui ont longtemps considéré Moscou comme la puissance régionale, mais qui trouvent désormais le Kremlin très distrait par sa guerre en Ukraine. L’année dernière, l’escalade des affrontements frontaliers entre le Kirghizistan et le Tadjikistan a également été imputée en partie aux préoccupations de la Russie à l’égard de l’Ukraine.

Lundi, au moins 20 Arméniens du Haut-Karabakh attendant de l’essence ont été tués dans un dépôt de carburant à Stepanakert, et près de 300 ont été blessés alors que des milliers de personnes s’enfuyaient en voiture, craignant la violence de l’avancée des forces azerbaïdjanaises.

Les responsables de la région autoproclamée du Haut-Karabakh ont annoncé l’évacuation aérienne des victimes les plus gravement blessées lors de l’explosion de lundi, les installations médicales limitées de Stepanakert étant submergées et la seule route vers l’Arménie largement bloquée par le torrent de voitures de ceux qui quittent leurs maisons, probablement pour toujours.

Des dizaines de patients se trouvent dans un état critique, ont indiqué les autorités, et d’autres sont toujours portés disparus.

Toutes les quelques minutes, sur l’autoroute de montagne reliant la capitale arménienne, Erevan, à une zone appelée le corridor de Lachin et le Haut-Karabakh, une autre ambulance hurlait mardi soir, les lumières bleues illuminant la nuit.

Les médecins se précipitaient vers Erevan, transportant les blessés du Haut-Karabagh. Certains ont été blessés lors d’une opération militaire azerbaïdjanaise rapide et brutale la semaine dernière ; d’autres dans l’explosion du dépôt de carburant de lundi. Voyageant dans la direction opposée, des camions transportant des marchandises à destination de l’Iran serpentaient lentement le long de la route principale reliant l’Arménie enclavée à ses voisins.

Des hélicoptères russes ont transféré un certain nombre de patients grièvement blessés vers le territoire arménien, selon le ministère russe de la Défense, mais celui-ci n’a pas fourni de détails sur leur nombre ni sur le lieu précis où ils ont été emmenés.

En 2020, Moscou s’est agressivement insérée dans le rôle d’artisan de la paix, mais ses efforts ont largement échoué, en partie peut-être à cause de l’accent mis par le Kremlin sur sa guerre en Ukraine.

Les soldats de la paix russes s’étant révélés incapables de tenir la promesse faite en 2020 par le président Vladimir Poutine d’assurer la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, la majeure partie de la population arménienne de la région devrait désormais partir. Déjà plus de 19 000 personnes ont quitté la région depuis dimanche, selon le gouvernement arménien.

En réponse aux critiques généralisées en Arménie concernant le rôle de la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a éludé mardi les appels des responsables américains et arméniens en faveur d’une mission internationale chargée de surveiller la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh sous domination azerbaïdjanaise, Moscou et Bakou étant apparemment réticents à se mettre d’accord. .

« Non, il n’y a pas encore de certitude ici », a déclaré Peskov. «Ensuite, toute mission ne peut exister qu’avec le consentement de la partie azerbaïdjanaise. Il faut d’abord garder cela à l’esprit.

« Pour notre part, nous restons en contact avec Erevan, Bakou et les Arméniens du Karabakh », a déclaré Peskov. Lundi, il a nié la responsabilité de la Russie dans la crise.

L’opération militaire de la semaine dernière par l’Azerbaïdjan faisait suite à un blocus d’environ neuf mois de l’unique route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie via le couloir de Lachin. Le blocus a provoqué une crise humanitaire, notamment des pénuries de nourriture.

« Il est très difficile d’entendre et de voir ce que vivent ces familles. Beaucoup ont quitté leurs villes et villages sous les bombardements », a-t-elle déclaré.

Matthew Miller, porte-parole du Département d’État, a appelé lundi à « une mission internationale pour apporter transparence, assurance et confiance aux habitants du Haut-Karabakh et à la communauté internationale, que… leurs droits et leur sécurité seront protégés conformément aux déclarations publiques selon lesquelles L’Azerbaïdjan a réussi.