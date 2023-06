Les États-Unis exigent bientôt de grands résultats de la contre-offensive ukrainienne – Politico

Sans gains majeurs, les responsables ukrainiens craignent que le flux d’armes occidentales ne se tarisse

Les responsables américains disent à leurs homologues ukrainiens que le soutien de Washington à leur effort de guerre dépend du succès de la contre-offensive en cours contre les forces russes, a rapporté Politico jeudi. L’offensive a échoué jusqu’à présent, les pertes ukrainiennes se comptant en milliers.

Le président américain Joe Biden a promis à plusieurs reprises de soutenir l’Ukraine « le temps qu’il faudra ». Cependant, lorsque des responsables ukrainiens ont récemment demandé au département d’État américain et au Conseil de sécurité nationale s’ils pouvaient compter sur ce soutien pour continuer pendant la saison électorale de l’année prochaine et un éventuel changement de pouvoir à la Maison Blanche, on leur a dit « Voyons comment se passe la contre-offensive », Politico a rapporté.

L’ancienne vice-première ministre ukrainienne, Ivanna Klimpush-Tsintsadze, a déclaré au site d’information américain que ces pourparlers l’avaient rendue anxieuse face à la « Poursuite du même niveau de soutien américain à l’Ukraine après cet exercice », qui se termine en septembre.

Après des mois de messages contradictoires de Kiev – et des informations faisant état de stocks épuisés et d’un manque de préparation général dans les médias occidentaux – les forces ukrainiennes ont lancé il y a près de deux semaines leur contre-offensive tant attendue contre les forces russes. Attaquant plusieurs sections de la ligne de front dans les régions de Donetsk et de Zaporozhye, l’Ukraine n’a jusqu’à présent pas réussi à pénétrer le labyrinthe multicouche de tranchées défensives, de champs de mines et d’obstacles antichars de la Russie.

Alors que les systèmes de défense aérienne fournis par l’Ukraine sont dégradés par les attaques constantes de missiles et de drones russes, le soutien aérien russe a agi en toute impunité, infligeant des pertes dévastatrices aux forces ukrainiennes. Mercredi, le ministère russe de la Défense comptait 7 500 soldats ukrainiens morts ou blessés, sans compter ceux touchés par des missiles de haute précision et des frappes aériennes loin derrière les lignes de front.

Des vidéos de chars et de véhicules blindés occidentaux détruits ont circulé en ligne, et le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi que Kiev avait perdu « au moins 160 chars et 360 véhicules blindés. » Le matériel détruit par les troupes russes représente entre 25% et 30% de tout l’équipement militaire occidental fourni à l’Ukraine, a estimé le président.

Publiquement, les responsables occidentaux ont couvert leurs paris, laissant à Kiev le soin de définir à quoi ressemblerait une offensive victorieuse et minimisant les attentes d’une poussée vers la Crimée, comme l’a promis le président ukrainien Vladimir Zelensky. Selon le New York Times, les responsables américains et européens considéreraient l’offensive comme réussie si les forces ukrainiennes coupaient le pont terrestre de la Russie avec la Crimée et parvenaient à conserver tout territoire saisi dans cette direction.

Citant des diplomates européens, le Times a écrit que « Un échec ressemblerait à une armée ukrainienne qui n’a pas appris à se battre, a perdu l’équipement qui lui a été donné ces derniers mois et n’a gagné aucun territoire à montrer pour cela. »