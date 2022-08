Les États-Unis exhortés à débloquer les fonds afghans gelés

D’éminents économistes des États-Unis et d’ailleurs ont appelé Washington à restituer les fonds gelés de la banque centrale à l’Afghanistan

Washington devrait libérer les avoirs de la Banque centrale afghane qu’elle a gelés l’année dernière après la prise de pouvoir des talibans et les restituer au peuple afghan, a déclaré mercredi un groupe de plus de 70 économistes de renom dans une lettre ouverte.

Les économistes et universitaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Inde, de la France, du Canada, de l’Australie et du Brésil ont déclaré qu’ils étaient “profondément concerné” par le “catastrophes économiques et humanitaires qui se déroulent en Afghanistan” et le rôle joué par l’Amérique dans “les conduire.”

Après la prise de contrôle des talibans en août 2021, les États-Unis ont bloqué 7 milliards de dollars dans les réserves de change de la Banque centrale afghane stockées à la Federal Reserve Bank de New York. 2 milliards de dollars supplémentaires ont été gelés par le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Émirats arabes unis et d’autres pays.

Les avoirs gelés sont “critiques” pour le fonctionnement de l’économie afghane, y compris la facilitation des importations de nourriture et de pétrole, sur lesquelles la nation dépend fortement, a déclaré la lettre ouverte adressée au président Joe Biden et à la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen.

Aujourd’hui, environ la moitié de la population afghane est confrontée « insécurité alimentaire aiguë », ont mis en garde les économistes, ajoutant que, bien que plusieurs facteurs aient conduit à la situation économique désastreuse de l’Afghanistan, le gel des avoirs par les États-Unis et leurs alliés “en particulier, a puissamment contribué à l’effondrement économique de l’Afghanistan.”

Les économistes et universitaires, dont le prix Nobel d’économie 2001, Joseph Stiglitz, et l’ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, ont dénoncé le gel comme une “mesure coercitive” qui empêche la Banque centrale afghane (DAB) d’effectuer “ses fonctions normales et essentielles”.

La lettre citait également une évaluation de l’International Rescue Committee – une association mondiale d’aide humanitaire fondée à la demande d’Albert Einstein – qui avertissait que “la crise humanitaire actuelle pourrait entraîner plus de morts que vingt ans de guerre”.

Les signataires de la lettre ont également critiqué la décision de Biden d’utiliser la moitié de la somme gelée par Washington – 3,5 milliards de dollars – comme compensation aux victimes américaines du terrorisme taliban, dont le 11 septembre.

De toute évidence, la totalité des 7 milliards de dollars appartient au peuple afghan. La décision de diviser ces fonds en deux est arbitraire et injustifiée, et restituer quoi que ce soit de moins que le montant total compromet la reprise d’une économie dévastée.

Les économistes ont condamné le gouvernement taliban pour certains “choses horribles” il s’est engagé, y compris ses “traitement épouvantable des femmes et des filles, et des minorités ethniques,” mais a fait valoir que c’est “à la fois moralement condamnable et politiquement et économiquement irresponsable d’imposer une punition collective à tout un peuple.”

Washington n’a pour l’instant pas répondu à l’appel. Depuis environ un an depuis la prise de pouvoir des talibans, Washington refuse de reconnaître le nouveau gouvernement ou de restituer les fonds gelés. En juillet, Biden a également révoqué le statut de l’Afghanistan en tant qu ‘«allié majeur non-OTAN».

En février, lorsque Biden a signé un décret promettant 3,5 milliards de dollars pour indemniser les victimes américaines du terrorisme taliban, les talibans ont fustigé cette décision en “vol” et a averti qu’il serait “reconsidérer” sa politique envers Washington s’il poursuit son plan.