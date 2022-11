Les États-Unis exhortent l’Inde à obtenir du pétrole de la Russie à un prix inférieur — RT World News

Moscou a déclaré qu’il ne commercerait avec aucun pays soutenant le plafonnement des prix imposé par le G7

L’Inde devrait capitaliser sur les restrictions que les États-Unis et leurs alliés veulent imposer aux exportations de pétrole russe, a déclaré la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen dans une interview aux médias indiens.

“Notre objectif est de maintenir bas le prix que la Russie reçoit pour son pétrole et de maintenir ce commerce du pétrole. Les gagnants seront en particulier les pays qui achètent du pétrole russe bon marché, et nous espérons que l’Inde profitera de ce plafonnement des prix, bien que ses entreprises négocient avec la Russie », Yellen a déclaré au Press Trust of India (PTI) avant sa visite dans le pays.

Les pays du G7 ont convenu en principe de restreindre les expéditions maritimes de pétrole russe en bloquant les assurances et les services financiers, à moins que le prix du carburant ne soit maintenu en dessous d’un certain niveau. Les États membres ont affirmé que leur position dominante dans le transport maritime permettrait l’application de la mesure.

Les responsables russes ont déclaré que le pays ne vendrait de pétrole à aucun État respectant le plafonnement des prix, qui devrait être imposé début décembre.

Cependant, Janet Yellen a déclaré au média indien que les États-Unis s’attendent à ce que les acheteurs indiens respectent le plafond des prix, et que même s’ils refusent, “Nous pensons que le plafonnement des prix leur donnera un levier pour négocier de bonnes remises sur les marchés mondiaux.”















L’Inde est devenue un acheteur majeur de brut russe après que les États-Unis et leurs alliés ont lancé des sanctions économiques sans précédent sur le commerce russe en représailles à sa décision d’envoyer des troupes en Ukraine. Les vendeurs russes proposent depuis des remises aux clients.

L’Inde, qui satisfait près de 85 % de ses besoins en pétrole par des importations, a fait passer la part des produits russes dans ses importations de carburant de moins de 1 % avant le conflit ukrainien à un pic de 23 % le mois dernier. En juin, la Russie est devenue le plus grand fournisseur de pétrole de l’Inde, dépassant l’Irak, bien que les fournisseurs traditionnels que sont l’Irak et l’Arabie saoudite restent de puissants concurrents. L’Inde est actuellement le deuxième acheteur de brut russe après la Chine.

Yellen doit se rendre en Inde vendredi pour rencontrer son homologue, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. Le voyage précède le sommet du G20 de ce week-end à Bali, qui comprendra une réunion conjointe des ministres des Finances. L’Inde assumera la présidence tournante du G20 en décembre, après l’Indonésie en place.